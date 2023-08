Toda la potencia de la Beatlemanía

lunes 14 de agosto de 2023 | 6:00hs.

“Tenían realmente muchísimo talento. Fue un acontecimiento único, que esas personas se unan en una banda”, explican desde Pro Beat sobre la unicidad de la existencia de Los Beatles.

Humberto Salvador (voz, bajo, teclas), Lorenzo Rodríguez (bajo y voz), Jorge Acosta (guitarra y voz), Enzo Franco (batería y percusión) y Santino Ansaldi (guitarra), son los virtuosos detrás de Pro Beat, una banda tributo que busca emular la magia de los Fab Four en escena.

Los músicos vuelven a reunirse -tras cuatro años- para brindar un distinguido repertorio el mes próximo en el auditorio Montoya de Posadas.

“Sabemos que la estética en el proyecto es súper importante para lo que fueron los Beatles. Todo el concepto y el mundo beatle tiene una estética que nosotros respetamos, pero no imitamos esa parte. No usamos pelucas, no tenemos los mismos trajes, pero sí, la música es algo que intentamos reproducir lo más fiel posible y cuidamos todo todos esos detalles”, afirmaron desde la banda en diálogo con Radioactiva.

En esa línea detallaron que son muy estudiosos y que hoy, gracias a la tecnología hay muchas más herramientas que permiten profundizar el análisis sonoro.

“Hoy podemos escuchar tomas de los Beatles, las grabaciones de cada uno separadas, entonces escuchamos las guitarras por separado de los bajos y ahí constantemente estamos pasándonos datos y profundizando ese estudio”, alegaron desde la banda.

De esta manera la banda se lanza en un show nuevo denominado Yesterday & Today, con un repertorio que busca recordar la etapa de la beatlemanía, esa primera etapa de los Beatles y que obviamente perduran hasta el día de hoy.

La banda busca siempre tener espectáculos temáticos, centrados en un concepto particular. Anteriormente, presentaron Rewind, Beatles ‘65, Beatles: Primera parte, Lennon: el especial, The Beatles Unplugged, entre otras temáticas, con el propósito de darle un sentido diferente a cada fecha.

Los cinco músicos buscan emular a Los Beatles.

La idea es desplegar una experiencia musical y emocional única en cada uno de los espectáculos.

Además, según postularon los músicos lo que buscan también es tomar ese “legado de unión, de amor y de paz” que bien supieron promulgar los Beatles.

Y en tonalidades los músicos misioneros fueron acomodando sus técnicas para sonar lo más similar posible. “Recordemos que los Beatles era primero un trío vocal, entonces justo da la casualidad que en este proyecto cada uno de nosotros los que cantamos tenemos más o menos un registro parecido a ellos y nos fuimos acomodando”, explicaron.

Perfeccionistas, el norte es ser lo más fiel posible al sonido único de la banda británica.

Además de analizar lo musical, se sumergen en las historias. Conocen la vida de cada integrante y los porqués de sus discos, letras, tonos, discusiones y amores, porque trascendieron más allá de su música.

Por consiguiente entienden que la beatlemanía es un concepto súper abarcativo y muchas letras de los británicos, en especial las de John Lennon, un compromiso social y político.

En esta oportunidad, el popurrí del repertorio será en torno a una primera etapa de explosión beatle que permanece muy vigente en el cancionero actual.

El show Yesterday & Today será el 9 de septiembre a las 22 en el Auditorio Montoya. Las entradas pueden ser adquiridas en la Boletería del Montoya y de manera online a ticketway.com.ar.

Para socios de Club El Territorio, hay 20% de descuento en efectivo, a través de la boletería del auditorio.



Con Club

Descuento con el club

Con la tarjeta de Club El Territorio podés disfrutar de un 20% de descuento en pago en efectivo de entradas para Pro Beat, hasta dos por socio. Estarán el 9 a las 22 en el Auditorio Montoya.