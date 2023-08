Afrontar la segunda mitad del año

domingo 13 de agosto de 2023 | 6:00hs.

Aunque la falta de tiempo para descansar y relacionarse no debería ser una constante entre las personas, lo es.

Por ello, es necesario replantearse un cambio de hábitos saludables.

Por otro lado, teniendo en cuenta que no todos los ámbitos laborales ni todas las personas tuvieron la posibilidad de despejarse de las obligaciones o frenar en las vacaciones de invierno, hay quienes que no han tenido el beneficio de descansar y este emprender la segunda mitad del año está siendo más cuesta arriba en las últimas semanas.

A esto sumemos que, tanto la rutina monótona como la constante necesidad de ser productivos, son conductas que pueden afectar seriamente nuestra salud mental y emocional.

En esa línea, la psicóloga Noelia Verdún arrojó un poco de luz de cómo podemos hacer este proceso más ameno. En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva, Verdún recordó lo estresante del tiempo de pandemia y advirtió que una de las consecuencias de la reactivación de la pospandemia también trajo cola y eso se notó a principio de este año.

“Hubo un acelere de hacer tantas cosas, como que necesitábamos estar corriendo o pareciera que no estamos haciendo nada si no estamos a mil”, juzgó la psicóloga. Teniendo en cuenta que el receso de invierno fue difícil para algunas familias, en especial para aquellas que no tuvieron la oportunidad de parar a descansar, recomendó enfocarse en el aquí y ahora, y no tanto en la ansiedad de que tengo o que debo.

“De lo contrario, vivimos en la ansiedad de correr todo el tiempo y, si el ámbito laboral no me lo permite por algún motivo, en algún momento de mi vida cotidiana tengo que parar para mejorar mi salud física y mental”, señaló.

Asimismo, remarcó la importancia de no tener la cabeza en un lugar y el cuerpo en otro. “Eso es gravísimo porque no puedo conectarme con la realidad; estoy pensando constantemente en los problemas que pasaron o en lo que sigue”, explicó profundizando sobre el origen que genera estrés y agotamiento mental.

“Cuando entramos en rutina estamos en el horno porque hacemos todo de manera automática. Entonces, si en este tiempo te diste cuenta de algo que está fallando o que hay algo por mejorar, tenemos que llamarlo a la acción”, aconsejó al destacar la importancia de organizarse y ponderar.

En este sentido, la psicóloga recalcó que “uno se tiene que dar ese tiempo o espacio de descanso y de relacionarse con sus vínculos sanos”.

Actualmente los especialistas en todo el mundo recalcan esta idea de que el ocio no es pérdida de tiempo sino ganancia en salud y buenos momentos.

En coincidencia, Verdún planteó “Si uno se plantea, tener ese tiempo de juntarse a tomar mates no es una pérdida de tiempo. La vida se trata de disfrutar de esos pequeños espacios, sino uno tiene que estar todo el tiempo produciendo. La gente todo el tiempo dice que está a mil y, en realidad, eso no está bueno. ¿En qué momento parás y podés disfrutar? Si no nos replanteamos esto, realmente nuestro cuerpo nos pasa factura después”.

Por otra parte, indicó que un buen hábito es tener metas y objetivos claros para ir construyendo o tomando decisiones en base a esos planes. Sin embargo, aclaró que “esto no quiere decir que corramos pisando a todo el mundo para cumplir esos objetivos o metas”. “Mientras voy caminando no tengo que dejar de lado los vínculos ni pisar oportunidades. Si solamente me enfoco en las metas, sin importar a qué precio, no está bueno, pero si lo voy haciendo mientras disfruto la vida, está genial”, completó.

Sobre este punto, consideró que “si bien buscar ayuda es un paso muy grande, también es muy importante tener un corazón dispuesto, una mente abierta y una capacidad de escucha” para poder sanar. Además, la profesional detalló que “en sesión (de terapia) desmenuzamos la situación y el contexto, y es el paciente el que decide; los psicólogos no le podemos decir qué hacer, simplemente guiamos en esa búsqueda”.

“Cuando uno se siente muy abrumado, tiene que buscar ayuda más allá de una amistad. El psicólogo, al no tener un vínculo, puede ser más objetivo”, concluyó destacando la visión profesional y la necesidad de apelar a algún tipo de terapia cuando realmente estamos desbordados o abrumados.