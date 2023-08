Autismo en adultos: cada vez se diagnostican más casos

domingo 13 de agosto de 2023 | 6:04hs.

El caso de la periodista Maju Lozano, que se viralizó recientemente, puso en foco los casos invisibilizados y sin detectar del trastorno del espectro autista (TEA) en adultos. La conductora explicó haber recibido un diagnóstico de autismo a los 51 años. Su confesión generó sorpresa, incredulidad y hasta rechazo en grupos de redes sociales que afirmaron que no se puede ser autista en la adultez.

Ante la marea de información y desinformación, especialistas consultados por El Territorio, sostienen que cada vez se diagnostican más casos en jóvenes y adultos. En este sentido, la psicóloga especializada en autismo, Viviana Obermann, contó que hay casos de familias enteras que fueron recibiendo diagnóstico en la adultez debido a que un miembro de la familia tenía TEA.

“La diferencia entre tener un diagnóstico de un niño que comienza la escuela y de un adulto es la historia vivida. Una persona adulta ya transitó su niñez y su adolescencia con más o menos dificultades, sobre todo a veces con más problemas de adaptación, problemas de depresión, ansiedad, problemas de aprendizaje que no fueron detectados a tiempo”, explicó.

Asimismo, detalló que muchas veces estas personas son subdiagnosticadas, es decir, durante toda su vida tuvieron otro tipo de problemas emocionales, sensoriales, o alimenticios. Cuando llegan a la adultez van accediendo a su diagnóstico por buscar respuestas frente a interrogantes como ¿Qué me pasa? ¿Por qué soy diferente? ¿Por qué toda la vida me costaron ciertas cosas como hablar con las personas?

De esta manera van accediendo a su autodiagnóstico, ya sea primero mediante test en línea hasta llegar a un profesional.

Ante ese contexto, la psicóloga comentó que tener un diagnóstico temprano cambia el pronóstico y la persona con autismo puede estar mejor, sentirse mejor, puede tener recursos para afrontar las dificultades y encarar sin acompañamiento la niñez y adolescencia.

“El diagnóstico es un proceso y el autismo varía en cada persona -de ahí proviene la palabra espectro-, hay muchas escalas que se llaman de screening, entonces mucha gente se hace estas escalas online. Ante una alarma debe consultar a un profesional y recién empieza el proceso de evaluación. El proceso incluye entrevistas y test específicos o escalas de observación específicas, por ejemplo, algunas de estas, las que más se usan en el mundo, se llaman ADOS 2, ADI-R, AQ-10, entre otros. Es un proceso serio, clínico, con profesionales idóneos que están o deben estar capacitados para evaluar a adultos”, puntualizó la profesional en cuanto al proceso complejo hasta obtener un diagnóstico.

En la misma línea, remarcó que tras el proceso se busca apoyo de una red cercana, familiares y amigos para tener referencias que aporten detalles sobre la infancia del paciente por si se olvidaron de algunas conductas puntuales.

“Me ha pasado con personas que se angustiaban mucho, lloraban en los encuentros o le agarraban ataques de ansiedad. Entonces tuvimos que hacer entre seis y hasta diez encuentros para que realmente ese proceso sea eficaz. En ese proceso se toman otras escalas diferenciales como para depresión, ansiedad, con respecto a la escala de la vista, con respecto a la capacidad de teoría de la mente”, dijo.

Según la especialista, existen personas adultas que son muy inteligentes a nivel cognitivo, tienen un coeficiente intelectual alto, pero a nivel social son muy ineficaces. Al realizar tipos de preguntas y de investigación, muchas de estas personas se angustian o se desregulan en los procesos de evaluación.

“Hay que hacer un análisis profundo de la historia, de los síntomas, si son específicos, si no son imitados, porque en estas patologías de salud mental a veces hay otros trastornos: el trastorno bipolar o el trastorno plástico de la personalidad, que tienen los síntomas del autismo y pueden imitar o decir que tienen autismo, pero en realidad no tienen”.

Signos a tener en cuenta

La psicóloga especialista en autismo brindó detalles sobre síntomas o signos que pueden tener personas con TEA. “Son muchísimos los síntomas y varían, pero siempre hay grupos o patrones que se repiten. Por ejemplo, dificultades en las relaciones sociales o en el afrontamiento social. Hay personas que parecen hipersociables, que le hablan a todo el mundo, pero en realidad no tienen relaciones profundas sociales con las personas”.

A su vez, Obermann indicó que en su mayoría tienen dificultades sociales, de comprensión del mundo social. En sintonía, ejemplificó que estas personas no suelen entender las ironías, los chistes, los dobles sentidos, el coqueteo y todo lo relacionado con la coherencia central. Otros presentan intolerancia a las cuestiones sensoriales, como la ropa, comida, luces, temperaturas desreguladas o que sientan a su cuerpo de una manera diferente.

“Además existen grupos sintomáticos, que tienen fascinación por temas puntuales, como por ejemplo los tiburones. Desde chico o desde chica no deja de hablar o investigar sobre tiburones, los dinosaurios, las rocas. A veces esa obsesión puede ser por la política, la historia, pero los temas son muy variados, no es que hay un sólo tema, sino que es la compulsión a cosas repetitivas”, añadió Obermann.

Tratamiento

Por su parte, la psicóloga Belén Chemes profundizó en cuanto a tratamientos para abordar casos de autismo. “El tratamiento dirigido a los adultos con autismo incluye terapia psicoeducativa, del comportamiento y del lenguaje y la comunicación. Es importante trabajar el autoconocimiento con el objetivo de que la persona diagnosticada comprenda sus características y necesidades personales y que esto lo lleve a una mejor adaptación en ciertas situaciones sociales y en el día a día”, aseveró.

De igual forma, la profesional hizo hincapié en que ese tratamiento debe ser individualizado a las características y necesidades de la persona en el momento concreto de su vida. Entre los profesionales que realizan el acompañamiento se encuentran psicólogos, terapistas ocupacionales, acompañante terapéutico y en caso de ser necesario psicopedagogía o psiquiatría si es que se presenta acompañado de algún otro diagnóstico.

“Las personas adultas diagnosticadas con TEA se enfrentan a desafíos muy complejos diariamente sobre todo a nivel social y psicológico. Éstos se centran en la dificultad para conectarse con los demás, adaptarse a cambios en el entorno, encontrar y mantener durante un largo período un trabajo y el límite puede llegar a afectar las habilidades de vida independiente”, mencionó Chemes.

Muchos adultos con este diagnóstico son capaces de llevar vidas significativas e independientes y lograr así objetivos altos en sus carreras o relaciones personales. Según aconsejó la psicóloga, se debe hacer mucho hincapié en que el apoyo y la intervención temprana pueden ayudar a los adultos con TEA a superar desafíos y alcanzar su máximo potencial. En cuanto a la comorbilidad de otros cuadros que se suman al autismo, se pueden desarrollar cuadros psicológicos de ansiedad o depresión al no comprender qué les pasa o no entender por qué no encajan en ciertos aspectos de la sociedad.

“Considero que principalmente como sociedad nos falta información para así poder entender que el autismo no es una enfermedad y que, por lo tanto, no se cura, y de esta manera acompañarla de la manera adecuada. La información también es parte de la educación, de encontrar la manera correcta de enseñar y concientizar sobre el autismo, considerándolo como algo distinto y no como raro”, destacó Chemes.

Y cerró haciendo foco en las fortalezas de las personas autistas. “Presentan conocimiento extenso de temas particulares y no les gusta mentir porque son directos. Son personas orientadas al logro de objetivos , al enfoque en el trabajo, perfeccionistas y tienen un alto sentido de justicia”, finalizó.