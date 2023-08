La caída de la casa Usher: primer vistazo de la versión televisiva

sábado 12 de agosto de 2023 | 6:00hs.

La famosa historia de La caída de la casa Usher (The Fall of the House of Usher) llegará a Netflix de la mano del maestro contemporáneo del terror, Mike Flanagan, el creador de La maldición de Hill House y Misa de medianoche. Esta semana, la plataforma dio a conocer el primer vistazo de la serie limitada que contará con ocho episodios y estará basada en el cuento de terror escrito por Edgar Allan Poe. Su lanzamiento será en octubre de este año y se trata del cuarto título de Flanagan que formará parte del streamer. Bruce Greenwood protagoniza la miniserie, que se describe como un viaje plagado de horror, codicia y, por supuesto, tragedia (uno de los elementos fundamentales de la literatura de Allan Poe). El actor reemplazó a Frank Langella en el rol principal luego de que este último fuera retirado de la producción en abril de 2022 debido a una investigación relacionada con mala conducta en el set.

“En esta diabólica serie basada en las obras de Edgar Allan Poe, los despiadados hermanos Roderick y Madeline Usher han convertido la empresa Fortunato Pharmaceuticals en un emporio sinónimo de riqueza, privilegio y poder. Pero los secretos del pasado salen a la luz cuando los herederos de la dinastía Usher empiezan a morir a manos de una misteriosa mujer que Roderick y Madeline conocieron en su juventud”, sostiene la sinopsis oficial del título original de Netflix.