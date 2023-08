Aseguran que Luis Miguel podría suspender los shows en Argentina

viernes 11 de agosto de 2023 | 11:45hs.

El cantante Luis Miguel continúa realizando con éxito sus shows en Buenos Aires, a pesar de las teorías que señalan que son dobles los que suben al escenario del Movistar Arena cada noche. Sin embargo, en las últimas horas se encendió una alarma en su equipo de trabajo.



El periodista Matías Vázquez reveló en A la tarde que desde "el entorno del cantante y de la producción que trajo al artista mexicano" le informaron que "hoy se despertó y no tiene voz". En ese sentido, explicó que "quienes fueron ayer al recital, notaron que su voz no era la misma".

Incluso, se barajó la posibilidad de que se suspenda el show de este miércoles por la noche. "Al mediodía escribieron y me dijeron: 'se suspende Luis Miguel, hoy no tiene voz'. Quisieron correr la fecha, querían ponerla el domingo, pero no era posible porque están las PASO", agregó.

"Bajo presión tuvieron que medicar al artista para que pueda llegar hoy a presentarse, sabiendo que corren peligro más adelante alguna de sus presentaciones", indicó Vázquez sobre la solución que encontraron para que Luis Miguel pueda cumplir con la fecha pactada.

Esta nueva situación genera preocupación entre sus seguidores, ya que el mexicano debió agregar nuevas fechas debido a la locura desatada por su regreso al país. "El problema que tiene Luis Miguel es que tiene por delante cuatro presentaciones más. Entonces si hoy está delicado de la voz, hay que ver cómo continúa", añadió la periodista Cora de Barbieri.

Insólito: una fan demandará a Luis Miguel por su doble

Una fanática del cantante Luis Miguel demandará al artista y a la productora Fénix Entertainment Group por "estafa" ante los rumores de que el músico mexicano habría contratado un doble para sus shows en la Argentina.

Luis Miguel, vive en sus DOBLES sino miren ( en 🇦🇷) pic.twitter.com/xsxo18soYd — 𝐶𝑙𝑎𝑢𝑑𝑖𝑎 𝑃𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜 𝐻𝑢𝑖𝑛𝑐𝑎 𝑅𝑐ó (@Huinca_Clau) August 6, 2023

La presentación judicial de la seguidora tendría como argumento que, el artista llegó al país con un staff de dobles que los reemplazarían en sus recitales del Luis Miguel Tour 2023 en el Movistar Arena, en el barrio de Villa Crespo, en la Ciudad de Buenos Aires

La noticia de que el intérprete de Suave no es él, fue desmentida por el personal de Migraciones que aseguraron que quien ingresó al país fue el "Sol de México", aunque llamó la atención el cambio físico del famoso.