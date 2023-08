Ante la suba del dólar, aumenta la compra de materiales de construcción en Posadas

viernes 11 de agosto de 2023 | 6:04hs.

Tras la desvalorización del peso y ante el aumento escalonado del dólar, los consumidores deciden invertir en materiales de construcción. Este matutino recorrió reconocidos corralones de Posadas donde constató que la demanda en el último mes creció. Lo más vendido es cemento, cerámicas, arena y chapas. Al respecto, Marta Herterich, gerenta de Garro en diálogo con El Territorio, afirmó que “el ciudadano común decide construir e invertir en su hogar para que su dinero no se desvalorice”.

La mayoría de los comercios dedicados a la venta de materiales y herramientas de construcción consultados por este matutino, indicaron que no realizan acopio por lo que los clientes deben retirar lo comprado en el período de 15 días. También confirmaron que no logran cumplir con la demanda debido a las restricciones por las importaciones, sobre todo los aquellos materiales que sean totalmente de hierro, acero inoxidable o aberturas. En su mayoría, los negocios optan por la compra en efectivo y, con esta se ofrecen descuentos y precios más accesibles.

Inversión

Según Herterich, lo más vendido actualmente es cerámica, cemento y chapas. “El ciudadano está invirtiendo en construcción. Cada vez que ocurre esta situación con el dólar, el consumidor trata de cuidar su dinero y sus ahorros por lo que la compra de materiales va en auge, y es una de las opciones para invertir porque los materiales están sujetos a las subas”. Luego, reflexionó que “aquellos que cuidan su dinero -tengan mucho o poco- el lugar seguro para invertir es su bien inmueble, justamente su casa”.

Tras ser consultada por el acopio de materiales, sostuvo que “todo lo que se compra se entrega en un período máximo de quince días. No tenemos la autorización de guardar nada en el depósito”.

Luego explicó que todas las empresas grandes de materiales de construcción tienen un cupo de ingreso de materiales dentro de las fábricas por lo que no se puede pedir más de lo que se vende más allá de la demanda. “Estas fábricas no cuentan cubren con la demanda por la producción que manejan. Al igual que los materiales que vienen de afuera, las entregas se demoran por la retención de las importaciones y afecta a la demanda”.

Detalló que el hierro es un material muy solicitado y que en Argentina es escasa la producción de materia prima. Por ende, para la construcción de una chapa, se trae materia prima desde México. “Este ingreso también tiene su restricción. Hay meses en los que no se puede comprar porque no se ingresa al país. En Argentina, se ocupa la materia prima para la fabricación de tubos. Es decir, el mismo que fabrica la chapa, hace el perfil y el tubo, por lo que no da a basto”. Seguidamente,manifestó que la situación en cuanto a demora de productos debido a las políticas públicas en cuanto a las restricciones continúan igual, pese a ello remarcó que “el consumidor invierte antes de tener su dinero devaluado en la cartera”.

Herterich contó que incluso las cuentas corrientes bajaron el precio de cobro, tanto las grandes empresas de venta de materiales como las fábricas que los abastecen. “No sirve tener el dinero afuera, el pago en lo posible debe ser inmediato. Y si es a cuenta corrientes se da a siete días, no como sucedía con anterioridad que era a quince o a treinta”. La gerenta destacó que la compra en efectivo tiene descuentos.

Por su parte, José Luis Gottschalk, responsable de Don Emilio, indicó que “con la inestabilidad cambiaria el consumidor consulta, y el que cuenta con el dinero también compra”. Relató que “lo más vendido es la mercadería que no queda fea en corto plazo como cerámicas, hierros y herramientas”. Añadió que particularmente en su negocio lo que más se vendió en estas últimas semanas es cemento, arena, cerámica, ladrillo y piedra. Coincidió que en lo que va del año los productos registraron aumentos de hasta el 50%, y que las subas mensuales en algunos productos son entre el 5% y 10%. Aclaró que los materiales que no suben por dos meses, luego representan incrementos de entre el 15% y el 20%.

“Al consumidor no le alcanza para llegar a fin de mes, los que tienen ahorro para invertir lo hacen en materiales. Hay demanda, pero no es como en otros tiempos porque por la inestabilidad no todos se arriesgan. De todos modos, aquellos que están construyendo su casa o edificando muros, sí o sí les toca invertir en este rubro”, dijo. Al igual que Herterich, explicó que el acopio de materiales no se realiza más porque no es conveniente guardar tanto tiempo en la empresa un material que sube paulatinamente y que con las restricciones a las importaciones puede dejar de ingresar aquello por lo que el cliente pagó en primera instancia.

Gottschalk contó que las puertas de chapa que están de moda parten desde $78.000, y las aberturas valen desde $55.000, mientras que la arena a granel vale $9.200. Relató que las bachas para la cocina de acero inoxidable cuestan desde $11.500. “Se trata de materiales importados o con materia prima importada por eso los costos”.

Hizo hincapié que desde la empresa tratan de manejarse con dinero en efectivo, debido a que los costos con tarjeta de crédito y financiación tienen subas importantes.

Demanda que no se cubre

Según la gerenta de Garro, lamentablemente no se cubre con la demanda actual debido a que los proveedores no tienen la materia prima suficiente en el país. “También hay muchas empresas que somos distribuidores de emprendimientos o pequeñas empresas minoristas. Abastecemos obras privadas, y a las públicas directamente no abastecemos porque no se puede esperar los pagos a largo plazo”.

Sobre precios, Herterich relató que los precios de las cerámicas aumentaron hasta un 50%, se consigue el porcelanato desde $3.500 por metro cuadrado y la cerámica desde $1.700 también por metro cuadrado. Tras el crecimiento del público inversor por los materiales, la empresa adhirió a la categoría cemento -no tenía este material hacía tres años- que actualmente una bolsa de 50 kilos vale $2.700, mientras que la ceresita por 20 kilos puede costar $9.600 y la chapa de tres metros $11.855.

En cifras

$2.700

Vale la bolsa de 50 kilos de cemento, $9.200 la bolsa de 20 kilos de ceresita, las chapas por tres metros valen desde $11.855 y arena a granel $9.200.





