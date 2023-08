“Conocer la biodiversidad nos ayuda a cuidar el ambiente”

viernes 11 de agosto de 2023 | 6:04hs.

Esta semana se informó del hallazgo de una nueva especie de pez killi de la lluvia en Misiones en la Reserva Puerto Península, cerca de la ciudad de Iguazú.

El pequeño animal bautizado como Argolebias guaraní habita en humedales temporarios que se secan completamente durante una parte del año. En ese momento, los adultos mueren, pero sus huevos resistentes a la sequía permanecen enterrados durante meses hasta que la charca se llena nuevamente con las lluvias. La investigación fue publicada en la revista Zoological Journal of the Linnean Society y cambia el mapa acuícola de Sudamérica, ya que se creía que estos peces no habitaban tan al Norte.

En diálogo con Acá te lo contamos, por Radioactiva 100.7, Martín Miguel Montes, doctor en Ciencias Naturales y parasitólogo contó que el avistaje se dio en un viaje a la zona junto a sus colegas: “Dijimos ‘che, esto es un pescadito raro’ y nos dimos cuenta de que era realmente una especie nueva, porque no había nada registrado para Misiones y menos tan al Norte”.

Argolebias guaraní se distingue de otras especies del grupo por una serie de características que incluyen una coloración única que se destaca por presentar pequeñas manchas verdeazuladas iridiscentes que cubren todo el cuerpo de los machos.

Sobre el ciclo del vida del animal detalló que una vez que el adulto muere sus huevos quedan enterrados esperando que comience otra vez la temporada de lluvias.

“Permanecen protegidos por la costra de tierra superior, pero adentro todavía está un poco húmedo. Los huevos permanecen en estado de latencia, esperando que llueva nuevamente. Es decir, los adultos mueren pero dejan a la siguiente generación enterrada bajo tierra. Cuando vuelve la lluvia nacen los juveniles, empiezan a crecer y son muy interesantes porque tienen, además de este período de latencia que esperan bajo tierra, un desarrollo muy rápido. En cuestión de semanas o días logran el estado adulto y se empiezan a reproducir otra vez”, explicó.

Pese a esto, la escasez de lluvias producto del fenómeno de La Niña que afectó durante casi cuatro años a la región complicó en cierto punto a estos peces.

“Estos animalitos corren un riesgo muy grande porque están en charcas en medio de los montes y el hombre busca esos lugares para plantar. Si exponés esos huevitos al aire se mueren porque se secan, ya que están protegidos bajo esa costra de tierra”, indicó Montes y agregó que los killis al ser tan pequeños y de ambientes efímeros generalmente son alimento de culebras y algunas aves.

Consultado sobre cuál es el valor de este hallazgo para Misiones y la ciencia, sostuvo: “Toda esta información es muy valiosa desde el punto de vista de la conservación, ya que estos animales están en peligro de extinción, son animales muy lindos y los especialistas se vuelven locos por encontrarlos. Por suerte al estar en Puerto Península, que es una reserva cogestionada por el Ejército Argentino, estos animales se encuentran protegidos dentro de todo. Pero con este descubrimiento reorganizamos todo el panorama de las argolebias de Argentina y del Cono Sur”.

Por último resaltó la importancia de comprender a las especies. “El conocer la biodiversidad nos ayuda también a hacer un control del ambiente, porque sabemos ahora que existen y las podemos cuidar. Y nos da información también la historia evolutiva que tuvieron los animales. Porque hasta que encontramos este animal se pensaba que hasta Misiones no habían llegado”, finalizó.

Del estudio científico participaron investigadores del Conicet, el Museo Nacional de Historia Natural de Montevideo, el Museo de La Plata y personal de Parques Nacionales.