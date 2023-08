Consumo de alcohol: encuestaron a pacientes en emergencias

viernes 11 de agosto de 2023 | 6:04hs.

Con el objetivo de relevar el impacto del alcohol y otras sustancias en los siniestros viales, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) llevó adelante una encuesta en las salas de Emergencias de 32 hospitales del país.

De Misiones, participó el Hospital Ramón Madariaga, en el que se trabajó de manera conjunta con el Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, a cargo de Samuel López.

Autorización mediante de las autoridades sanitarias locales se concretó el ‘Estudio de investigación sobre consumo declarativo de alcohol y sustancias psicoactivas en pacientes que ingresan a centros de emergencia de hospitales nacionales relacionado con variables médicas y de seguridad vial’. Esto, según la ANSV, permite planificar acciones desde áreas de trabajo específicas como hospitales, adicciones y seguridad vial.

La encuesta se desarrolló desde el 26 de junio y hasta el 2 de julio, siendo los agentes designados del Ministerio de Prevención de Adicciones para oficiar de encuestadores.

Respecto a los resultados en base a 9.613 encuestas, las autoridades manifestaron “se relevaron 32 hospitales y tenemos lo que hizo cada uno, pero como estos datos por ahora le pertenecen a la Agencia de Seguridad Vial, nos pidieron que hasta que no esté el informe total -el nacional consolidado-, no abramos los datos hacia las provincias. No obstante, el informe será sobre los datos totales, no sobre cada hospital ni cada provincia”.

Una realidad latente

Al margen del relevamiento llevado a cabo por la agencia, la incidencia del alcohol en los accidentes de tránsito es una realidad latente y en crecimiento a nivel provincial y nacional.

“Los fines de semana, por sobre todas las cosas, se nota que hay mucha incidencia del alcohol. La mitad de la gente que entra al hospital público por accidente de tránsito está alcoholizada, y en algún grado menor, mucho menor -pero es algo que crece-, está drogada. Eso es algo que crece lentamente, esto de que además que esté borracho, está drogado”, señaló en diálogo con El Territorio, Luis Di Falco, presidente del Consejo Provincial de Seguridad Vial de Misiones.

“La incidencia es muy grande por las consecuencias que produce la gente alcoholizada. Cuando hay partidos de fútbol, cuando hace calor, también los sábados a la tarde o domingos a la tarde cuando la gente va a jugar a la pelota por ahí o en las canchas. No es algo exclusivo de la provincia, esto es algo nacional. Los chicos hacen el tercer tiempo, toman alcohol y después se van en moto o en auto a su casa. La gran mayoría lo hace en moto y ahí tenemos un combo perfecto también para el tema de los accidentes de tránsito”, sostuvo.

“El alcohol influye y mucho. Además de eso no tenemos voluntad porque tenemos 78 municipios y solamente cinco tienen Alcohol Cero, el resto no. Tenemos una Ley Nacional de Alcohol Cero, pero todavía no nos adherimos a nivel provincial, deberíamos hacerlo lo antes posible, y no todas las municipalidades están adheridas. Por lo tanto, también necesitamos que las municipalidades se adhieran y que se controle el tema”, aseveró el especialista en seguridad vial.

Y agregó: “Las estadísticas están un poco mejor, en el sentido de que no hay la misma cantidad de muertos que el año pasado, pero seguimos teniendo una tasa absolutamente alta con respecto a ese tema. Todo nos indica de que debemos insistir, no es el único problema que tenemos con el tema de los accidentes, pero los alcoholizados son un porcentaje importante, por lo tanto, deberíamos trabajar más en esa cuestión”.