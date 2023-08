Podría anticiparse la cosecha de té y frutos por el clima caluroso

jueves 10 de agosto de 2023 | 5:30hs.

Sol, calor, lluvias, descenso abrupto de las temperaturas. El cambiante tiempo en Misiones no sólo está desorientando a quienes deben salir de casa sin saber si llevar paraguas o no, sino que también afecta de forma directa a los cultivos. Cada planta tiene un ciclo basado en un proceso de crecimiento que está siendo modificado abruptamente con la variación climática.

Desde el sector tealero de la provincia, por ejemplo, ya se habla de adelantar la zafra si continúa el calor que se venía teniendo durante las últimas semanas. Las plantas ya tienen brotes, lo que es inusual para esta época. Lo mismo ocurre en el sector frutihortícola, donde los árboles podrían frutificar antes.

Sin embargo, la amenaza de un nuevo frente frío pone en alerta al sector, pues una helada tardía sería mortal para los cultivos y quemaría por completo los pequeños brotes que ya empezaron a aparecer.

Sector tealero

El empresario del sector tealero Jonathan Klimiuk afirmó a El Territorio que “el calor lo que hizo es confundir a las plantas, porque no es época de brotación, si no vienen las heladas inclusive estaríamos adelantando el inicio de cosecha para septiembre”. Normalmente, el inicio de la zafra tealera es en octubre.

No obstante, sostuvo que el peligro está en algún tipo de frente frío que pueda venir durante las próximas semanas. “Si llega a venir una helada a fines de agosto o principio de septiembre, va a castigar a la planta porque va a matar todo lo que está brotando y tenés que volver a podar los teales. Eso retrasa todo el inicio como ocurrió el año pasado, que iniciamos en noviembre. Esperemos que eso no pase. No es normal este calor para la planta”, manifestó.

“Si no hela más no pasa nada, pero si está así de calor y luego de golpe vienen heladas el daño va a ser terrible y a la planta le va a costar el doble recuperarse”, agregó.

Por su parte, José Olinuck, agrometeorólogo de la Estación Experimental Agropecuaria del Inta Cerro Azul, remarcó que “por ahora no hay mayores problemas, porque estuvo cálido pero no con máximas absolutas, hubo 30º en comparación a los 35º que hubo en agosto de 2021”.

“Si no hay grandes heladas, el té podría cosecharse antes este año, lo que sería positivo”, mencionó.

Otros cultivos

Olinuck se refirió a otros cultivos también que se van recuperando de a poco. Indicó que el sector de las pasturas “está espectacular también”. Al igual que la yerba que no se vio afectada por la situación.

“En los cultivos de banano y otras frutas también podrían fructificar antes este temporada y si llueve en verano, podría ser un buen año para la producción”, dijo remarcando que siempre y cuando no vengan heladas fuertes en lo próximo. Es menester señalar que en lo que va del año, hubo solamente una helada cuando el promedio normal son entre diez y 20.

Por su parte, el productor Ariel Steffen afirmó que están en plena zafra de yerba, aunque advirtió que más que el clima, lo que afectó fue el ataque de plagas como el rulo y el ácaro. “Bajó un 30 por ciento la producción de la yerba”, indicó.

Al tiempo que dijo: “Sólo esperamos que no haya una nueva helada, porque completaría con todo. Hay que tener vocación para ser productor, como siempre digo”.

De igual forma, Julio Petterson, productor yerbatero adujo que “la zafra arrancó en marzo y finaliza fin de septiembre, gracias a Dios corrió bien este año las lluvias en zona norte y las plantaciones se recuperan”. “Ahora con el tema del frío se ha producido una caída de hoja bastante considerable y más de los que esperábamos”, consideró, aunque no hubo mayores inconvenientes en el sector.

