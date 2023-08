Joaquín Furriel y Guillermina Valdés estarían de romance

jueves 10 de agosto de 2023 | 6:00hs.

El actor Joaquín Furriel (48) y la empresaria y modelo Guillermina Valdés (46) estarían comenzando una relación.

Guillermina se separó de Marcelo Tinelli el año pasado, luego de una década juntos, y con quien tiene un hijo, Lolo, de nueve años.

Ella, en varias entrevistas, había afirmado que no había vuelta atrás en la ruptura con el famoso conductor, junto al que había consolidado una familia ensamblada con los hijos de él y de ella de uniones anteriores.

Fue Yanina Latorre la que dio esta primicia en el programa LAM de canal América.

“La pareja es hermosa por donde la mires. Un hijo entre ambos… No sé si por la edad querrán tener más hijos”, detalló Latorre al aire para dar un halo de misterio a su jugosa versión.

Y luego explicó que sabe de buena fuente, que la rubia va de seguido a la casa del actor de ‘El patrón’, entre otros éxitos.

“A él no le gusta lo mediático, debe estar incómodo en este momento”, relató para destacar el bajo perfil de Furriel, y luego se metió en los detalles del romance: “El sábado a la tarde ella salió del departamento de él, la vieron y me avisaron. La dirección de él no es lejos de donde vive ella”.

Por ahora los protagonistas no se han pronunciado acerca de los rumores que los vinculan.