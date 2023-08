Este viernes se juega un nuevo clásico entre Jardín América y Timbó

miércoles 09 de agosto de 2023 | 16:19hs.

Este viernes, el Club Jardín América recibe al Club Timbó, cotejo a desarrollarse por la segunda fecha del Torneo Clausura de la zona A de la Liga Regional de Puerto Rico. El local, que viene de ganar en el debut a Belgrano de El Alcázar por 1 a 0 quiere sumar nuevamente de a 3 para liderar en el grupo. En tanto, Timbó que igualó sin goles ante el Club 25 de Mayo como visitante en Puerto Rico, se quedó con el título en el Torneo Apertura y ahora quiere ir por el bicampeonato.

La cita es en la Cancha del Club Jardín América, este viernes 11 de agosto a partir de las 21 horas. El duelo va a ser el primero de la zona de grupos del actual certamen que inició el último fin de semana.

Programa

Zona A:

Club Jardín América vs. Club Timbó, viernes 11, 21 horas.

Papel Misionero de Capioví vs. Club 25 de Mayo de Puerto Rico, sábado 12, 16 horas.

Asociación Helvecia de Ruiz de Montoya vs. Belgrano de El Alcázar, sábado 12, 16 horas.

Zona B:

Atlético León de Puerto Leoni vs. Atlético Garuhapé, viernes 11, 21 horas

Club Mandiyú de Garuhapé vs. Atlético Hipólito Yrigoyen, sábado 12, 16 horas.

Libre: Atlético Demisiones de Capioví.