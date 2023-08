Sigue el paro de colectivos tras 24 horas de trastornos

miércoles 09 de agosto de 2023 | 6:06hs.

La estación de transferencia en Posadas no tuvo ingresos de colectivos en la jornada de ayer. Fotos: Natalia Guerrero

La incertidumbre agobia a los usuarios de transporte público en Misiones debido al paro por tiempo indefinido de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en los servicios de corta y media distancia de las empresas que mantienen deudas con los choferes.

La paralización de actividades arrancó a la medianoche de ayer y continuará hoy. De acuerdo a lo informado, la medida se mantendrá hasta tanto se llegue a un acuerdo sobre los haberes adeudados.

Por lo pronto, en Posadas, la empresa Bencivenga continúa prestando servicios, no así las demás firmas de colectivos urbanos. En las ciudades de Oberá y Eldorado, por ejemplo, el paro es total.

Guillermo Leumann, presidente de Empresarios Unidos del Transporte Automotor (Euta) confirmó que el paro “lamentablemente seguirá”.

La medida

La medida tomada por el gremio de UTA responde a un reclamo que vienen haciendo pues hay varias empresas de la tierra colorada que aún no depositaron la totalidad de los salarios del mes a sus choferes.

Los trabajadores exigen cumplir con el pago de salario de $348.800 en julio, $380.192 en agosto y una remuneración básica de $414.409 en septiembre, además de una suma no remunerativa y por única vez de $32.000. Pero las empresas, tanto del Sistema Integrado Metropolitano como de la Caemtap, que agrupa a las empresas de media distancia, aseguran estar imposibilitadas de cumplir con esto.

El paro se decidió el lunes y en la jornada de ayer tampoco se pudo llegar a un acuerdo, por lo que hoy se continuará sin esas líneas. Las empresas de Posadas, Garupá, Candelaria, Eldorado, Montecarlo, Oberá y municipios aledaños acataron la medida.

Al respecto, Juan Manuel Fouce, de la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Caemtap), explicó a El Territorio la situación de los empresarios: “En la escala de julio, el básico es 346 mil pesos, pero lo cierto es que nadie lo puede pagar y es cuando se arma el conflicto”.

Algunas empresas sí prestaron el servicio en Posadas y otras comunas.

“El Estado pagó ahora la compensación tarifaria de mayo y tiene el mismo monto que marzo del año pasado, con un 170% de inflación arriba. Y sólo se incrementó la tarifa de todo el año un 50%. Pero igualmente, nos piden que actualicemos el pago a la escala”, agregó.

Y agregó: “Esto no es un paro de empresas, es una huelga del gremio. La medida va a seguir hasta que se cumpla con la escala. A las empresas les perjudica, pero tampoco pueden pagar esa escala. Si no hay para el fondo compensador, hay que llevarlo a tarifas pero no pueden dejar que las empresas se fundan”.

Situación

El paro de los choferes dificultó el traslado de trabajadores y estudiantes durante la jornada de ayer, principalmente en las ciudades donde la paralización de servicios fue total.

En Eldorado, las líneas de la empresa Etce no circularon y se vio el enojo de los usuarios . “La verdad que cansa, tuve que venir en remís porque tenía turno en el médico, ahora me tengo que tomar otro y me sale mucho más caro. Entiendo que los choferes protesten, hagan paro, y quieran cobrar lo que les deben, pero el costo de todo eso lo terminamos pagando nosotros”, dijo Olga (52).

Desde el gremio, el delegado Diego Giménez expresó que la falta de pago se debe a que la empresa aún no recibió los subsidios y compensaciones que son los que le permiten abonar los sueldos en tiempo y forma.

Durante la jornada del martes los trabajadores de la empresa se hicieron presentes en sus lugares de trabajo pero no salieron a prestar el servicio de transportes a la espera de los depósitos correspondientes. “El paro sigue hasta que abonen lo adeudado”, planteó Giménez.