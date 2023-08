Sin faena aún en la zona de rabia paresiante

miércoles 09 de agosto de 2023 | 6:04hs.

En el mes de julio la ciudad de Puerto Iguazú recibió una alerta por la presencia de rabia paresiante. Desde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad profundizaron entonces los trabajos de vacunación y control a fin de que no se propague la enfermedad.

Al respecto, el médico veterinario y director del Programa de Rabia Paresiante del Senasa, Gabriel Russo explicó que “se ha vacunado con la primera vacuna a la totalidad de los animales del brote, en un radio de 10 kilómetros de ese caso índice diagnosticado y se está preparando la realización de la segunda vacunación en aquellos animales que cumplieron 20 días o más de esa primera vacuna”.

“La gente del Ifai, de la Asociación Ganadera de Andresito ha hecho un trabajo excelente en la vacunación y recorrida y manejo de los animales muertos en colaboración con la intendencia. Entre caballos, vacas, chanchos, cabras murieron unos 40 animales en total”, dijo en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

Asimismo, Russo destacó que en esa zona “hacía mucho tiempo que no había rabia y cuando ese tiempo es muy prolongado la población de vampiros está muy recompuesta. Por eso cuando entra el virus proveniente de otra colonia el daño que ocasiona a los herbívoros es notorio”. Señaló que ese radio de diez kilómetros en las 2.000 Hectáreas de Iguazú, también involucran a una parte de Paraguay y una parte de Brasil, con quienes se trabajó de forma conjunta.

Por último, señaló que “hasta tanto, esos animales que están dentro del radio del brote no cumplan 30 días después de la segunda vacuna, todavía no lo podemos consumir. Necesitamos una cobertura tal para que no vayan a faena animales que estén incubando o con la enfermedad”.

Acciones locales

Por su parte, Marina Ramos, directora de Zoonosis de la Municipalidad de Puerto Iguazú explicó a El Territorio que “a partir del caso positivo del caballo en las 2.000 Hectáreas se empezó a hacer control de foco en los pequeños animales que son los que manejamos desde nuestra dirección”.

“Estamos cubriendo todos los focos de animales caídos haciendo vacunación puerta a puerta hace varios días. Se está haciendo la geolocalización de la vacunación y seguimos con ese plan de acción, trabajando mucho. No hubo casos sospechosos urbanos que es lo principal”, resaltó.

También así indicó que se aprovecha para hacer una planilla de los animales que hay para saber cuál es la situación, mientras realizamos la vacunación todos los días alrededor de los focos de animales caídos.

