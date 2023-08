Los artistas de efectos visuales de Marvel se sindicalizan

miércoles 09 de agosto de 2023 | 6:00hs.

Los artistas de efectos visuales que trabajan para Marvel Studios votaron a favor de su sindicalización a la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales (Iatse), que agrupa a más de 168.000 técnicos y artesanos que se desempeñan en cine y televisión.

Así lo anunció el propio sindicato a través de un comunicado, en el que se destaca que “a los trabajadores de la industria de efectos visuales se les ha negado las mismas protecciones y beneficios que sus compañeros de trabajo desde el comienzo de la industria cinematográfica de Hollywood”. “Los tiempos de entrega no se aplican a nosotros, las horas protegidas no se aplican a nosotros y la equidad salarial no se aplica a nosotros”, precisaron del sector.

La visibilización de este reclamo se da en el marco de la huelga de guionista que paraliza Hollywood y que desnuda la inequidad de una industria millonaria que suma rubros por reinvindicar.