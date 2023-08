Caso Polaquito: alertan que una hermana de 14 años también estaría en riesgo

martes 08 de agosto de 2023 | 15:33hs.

El día después de la viralización de la historia de Luciano (12 años), el niño que vende dulces en las calles de Apóstoles, se confirmó que el departamento de la Niñez y la Adolescencia de la Municipalidad de Apóstoles tomó una "Medida de Protección Excepcional" ante las faltas cometidas por la madre y resolvió el traslado de Polaquito con otra familia. "Por suerte había otra familia que lo conoce al niño y que aceptó recibirlo y no hizo falta institucionalizarlo", explicó la licenciada Melissa Almeida directora de la Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de Apóstoles.

El próximo paso es que Polaquito retome la escuela, que según se pudo saber hace varias semanas que dejó "para salir a vender". Pero en este contexto, desde Buenos Aires, una hermana del menor emitió un alerta en relación a otra hermana, que tiene 14 años, y según dijo: "Está en riesgo".

Mara (24 años) es la hermana mayor de Polaquito y actualmente vive en Buenos Aires, a donde se fue a vivir hace un par de años luego de recibir una golpiza por parte de su madre, según denunció. "Yo hace un año y medio que no los veo, me entere de lo que pasó por las noticias y me encantaría volver a hablar con él, tranquilizarlo, porque no es fácil la situación que esta pasando. Me puso muy feliz saber que ella (por la madre) no lo va a poder explotarlo más. Ojalá podamos volver a reunirnos los hermanos y vivir todos juntos", contó Mara, quien es mamá de dos nenes.

Luego detalló que "yo me fui hace unos años de mi casa después de que me cagó a palos. Cuando mi hijo tenía dos meses -actualmente tiene 9 años- la abuela paterna quería conocer al bebé y yo le dije que lo iba a llevar a que lo conozca y mi mamá me dijo 'si lo llevas, cuando vuelvas te cago bien a palo'. Y fue así. Cuando volví me pegó delante de mis hijos y ahí dije basta, así no puedo seguir viviendo y me vine a Buenos Aires a vivir con mi papá".

Polaquito tiene 5 hermanos y Mara quiere volver a juntarlos, aunque actualmente no tiene el espacio suficiente para contener a todos. Y en ese contexto se mostró también preocupada por la situación de Candela (14 años), la otra hermana de Polaquito, "Luciano ya no va a poder ser explotado, pero quisiera que mi hermana también salga de ahí porque ella también está en riesgo", afirmó.