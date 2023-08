El mejor Luismi en escena y la teoría conspirativa de Ventura

lunes 07 de agosto de 2023 | 6:00hs.

Luis Miguel revolucionó Buenos Aires con su larga estadía, que incluye un total de diez conciertos con entradas agotadas en el Movistar Arena.

El intérprete ya cumplió con sus dos primeras fechas, el jueves y viernes, en presentaciones que fueron aclamadas por la crítica y deliradas por el público.

En tanto, anoche -al cierre de esta edición- se esperaba su tercer vivo.

“Con su impresionante voz y un nivel de conexión con el público como no se le veía desde hacía tiempo, el cantante mexicano descolló. No dejó afuera ninguno de sus grandes éxitos. Su banda se lució y hubo lugar para tributos a diferentes estilos y épocas musicales”, resumieron desde Telam su segundo show.

El artista tiene previsto además, salir al ruedo el 8, 9, 12, 15, 16, 17 y 18 de este mes.

Sin embargo, pese al gran nivel mostrado, Luismi fue criticado por no hablar en sus shows y también por no encontrarse más de cerca con sus fans, lo que dio lugar a suspicacias. Y fue el periodista Luis Ventura quien lanzó: “El que cantó en el estreno no es Luis Miguel. Él juega con sus dobles. Investigué y su fisonomía no coincide; lo hace por tema de salud, no siempre está 100%”.