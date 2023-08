Intendente Yd criticó al gobierno paraguayo por filas en Encarnación

domingo 06 de agosto de 2023 | 8:30hs.

El intendente de Encarnación, Alfredo Luis Yd, apuntó contra el gobierno nacional de Paraguay por los incidentes y largas filas para cruzar de Encarnación a Posadas. Según detalló el alcalde frente a los concejales, varios organismos prometieron buscar alternativas para agilizar el paso por el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, pero tras nueve meses no se logró concluir una obra de 600 metros de asfalto.



“Acá hay ciudadanos que están atropellando a otros ciudadanos y quieren decir que nosotros somos los que tenemos que solucionar esto. El que tiene que solucionar es el gobierno nacional, le felicité a la ministra de Migraciones cuando vino por orden del presidente de la República -Mario Abdo Benítez- y prometió solucionar con prioridad el problema de Encarnación”, sostuvo el alcalde encarnaceno.



Pero remarcó que tras nueve meses ningún organismo nacional brindó respuestas y soluciones a la problemática que se repite diariamente. “Estamos pasando por un momento muy delicado en Encarnación, la ciudadanía toda busca pasar a Posadas por el puente internacional. Nosotros no nos esperábamos esta situación una vez que se volvió a reabrir el puente” tras la pandemia de Covid-19, dijo y agregó: “Respeto mucho a la ciudadanía que busca una ventaja económica con los pequeños ingresos que se tienen, pero la Municipalidad de Encarnación no es Migraciones ni es la responsable del Centro de Frontera del Paraguay en el cruce internacional Encarnación-Posadas”.



Responsabilidades

En el mismo marco, responsabilizó a la Aduana paraguaya por el contrabando y la poca agilización del paso fronterizo. Como ciudad fronteriza, explicó, tienen que buscar facilidad para el ingreso y egreso de personas que quieran conocer o realizar compras. Ante eso, prometió seguir trabajando para mejorar la realidad que se vive.



Frente a las supuestas críticas que responsabilizan a la Municipalidad de Encarnación de validar coimas y no brindar soluciones a los adelantamientos, peleas y aglomeración en las filas que se originan en calles encarnacenas, el intendente no se desentendió y arremetió.



“Varios medios locales e internacionales nos culpan de cometer delitos y barbaridades. El municipio está poniendo a sus funcionarios en tres turnos de ocho horas, en un número de 30 inspectores pagados por la Municipalidad. Estos deberían estar cubriendo otros sectores de la ciudad como colegios, escuelas y otras tareas que tienen que hacer los inspectores. La Municipalidad no es policía”, señaló ante las críticas por falta de soluciones.



En la misma línea, dijo que tanto el personal del puerto, la Aduana, Migraciones, la Patrulla Caminera, el área Naval y la Policía Nacional son instituciones nacionales. A su vez, agregó que estas tienen atribuciones constitucionales para perseguir a los informales que coimean con funcionarios de instituciones para generar adelantamientos.



“Corrupto es el funcionario que recibe, corrupto el funcionario que da o el ciudadano que da, por perjudicar el derecho del que está enfrente de él. Quieren adjudicar a la Municipalidad la responsabilidad que son de estas instituciones nombradas. Rechazo esto porque en nuestra responsabilidad fuimos transparentes. Hasta la rotonda San Roque González de Santa Cruz se mantiene la fila en orden. Y desde la rotonda en la ruta internacional cabecera al puente se mantiene el desorden”, se defendió trasladando la responsabilidad del desorden a las fuerzas de seguridad nacionales.



De la misma forma, contó que el área Naval, Policía Nacional y la Patrulla Caminera se establecen en el puente pasando la ruta 1 todos los días, buscando infracciones y realizando controles de alcotest.



“Hay una falta de voluntad de las instituciones que tienen las atribuciones. Nosotros vamos a seguir trabajando”, sostuvo.



Obras

Según lo expresado durante el discurso del intendente Yd, hace unos días uno de los concejales dijo haber donado tres casillas de cemento para la agilización de trámites en Migraciones. Ante eso el funcionario mencionó que “es una vergüenza que un edil de Encarnación tenga que estar donando al gobierno nacional casillas de cemento. Le felicito al concejal por su decisión proactiva, pero es una vergüenza que un asfaltado de 600 metros en el punto internacional del Paraguay más importante en nueve meses no se pueda terminar”.

La incautación de combustible, una constante en las calles encarnacenas.

De igual forma, insistió en que al parecer las autoridades nacionales esperan que alguien muera para recién brindar una solución. Pese a los accidentes y enfrentamientos entre ciudadanos e incluso hacia funcionarios de Paraguay, las respuestas no llegan.



“Parece que tiene que morir alguien para salir en tapa de los medios argentinos y paraguayos y ahí el gobierno va a venir con todo otra vez, después de diez meses, a decir que ellos van a solucionar y es prioridad. Vino la ministra de Turismo, presidente de Puertos, el presidente de Aduanas y hasta el proyecto le pagamos los encarnacenos al Ministerio de Obras Públicas”, añadió el intendente, molesto respecto de la predisposición que tuvo para detener el desorden.



En sintonía, dijo que pese a las iniciativas desde el gobierno nacional no mandaron a proyectistas que midan la altura, el drenaje y todo lo que se tiene que tener en cuenta para hacer una ruta asfaltada.



También afirmó que desde la comuna hace más de dos semanas pintaron una ruta internacional por pedido del gobernador de Itapúa.



“Hace unos días di las instrucciones a un ingeniero para que inicien los trabajos de mejoramiento de la colectora paralela a la ruta internacional. Esa colectora va a tener una intervención en donde primeramente vamos a empedrar, luego vamos a equipar y por último, vamos a asfaltar”, comentó.



Esas obras estarían concluidas en los próximos días. Para finalizar, Yd hizo hincapié en las promesas que recibieron de la Nación y que después de meses no se cumplen.



“Creo que hoy el gran desafío es poder hacer que estas instituciones cumplan su rol en todo lo que significa el Centro de Frontera. Vamos a trabajar y realizar pedidos, pero no es la solución que realmente se tiene que dar para que nosotros tengamos esa imagen que hoy está siendo castigada por los medios argentinos. Califican a Encarnación por 500 metros del Centro de Frontera y esa es responsabilidad del gobierno nacional”, cerró el alcalde.