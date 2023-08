La oposición desarrollará diversas actividades como cierre de campaña

domingo 06 de agosto de 2023 | 6:04hs.

Con diversas actividades programadas los espacios políticos de la oposición comienzan a transitar la última semana antes de las primarias del domingo 13.



“Estamos muy confiados en la construcción que venimos llevando adelante para encarar el cambio profundo que tendrá la Argentina de la mano de Patricia Bullrich”, afirmó el precandidato a senador del espacio La Fuerza del Cambio, Martín Goerling.



Goerling recibirá a Patricia Bullrich mañana en Posadas, ciudad en la que la precandidata a presidenta comenzará a cerrar esta semana su campaña electoral.



Bullrich hará una recorrida por distintos puntos de la ciudad acompañada de los candidatos del espacio para el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlasur. A las 11.30 encabezará un acto de cierre de campaña en el Hotel Julio César.



En tanto, la segunda precandidata a senadora Carolina Gross y precandidato a diputado, Emmanuel Bianchetti llevarán adelante en la semana actividades con vecinos en Posadas y en San Vicente.



“Tenemos los equipos, los planes y la convicción necesaria para transformar de raíz a la Argentina. Ese cambio terminará con cuatro años de fracasos y padecimientos y favorecerá a nuestra provincia y a nuestra gente porque habrá más inversión, más producción, más seguridad y más trabajo”, sostuvo Goerling.



La lista se completa con Gustavo González precandidato a parlamentario.



Pianesi destacó crecimiento

Dentro de Juntos por el Cambio la otra lista es la encabezada por Horacio Rodríguez Larreta y Morales.



En Misiones por ese espacio se presentan como precandidatos a senador Ariel Pianesi, a diputado Nacional Alfredo Schiavoni y al Parlasur, Horacio Ortigoza.



“Estamos muy contentos porque no paramos de crecer, la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales es una combinación de experiencia y gestión”, sostuvo Pepe Pianesi.



Destacó que el espacio “tiene como eje central construir colectivamente desde el diálogo y no desde la confrontación constante y también con una clara mirada federal, que Misiones sea parte de la agenda argentina y que en la agenda argentina también esté Misiones”.



Motte se presenta como gestor

Esta semana estuvo en Misiones, Florencio Randazzo, precandidato a vicepresidente por Hacemos por Nuestro País. Vino a impulsar la candidatura a presidente de Juan Schiaretti. Desde el espacio destacaron el apoyo junto a la senadora Alejandra Vigo, esposa de Juan Schiaretti.



El precandidato a diputado nacional Abel Motte, afirmó tras el encuentro que “no sólo voy a ser un diputado nacional por Misiones, voy a ser un gestor de todos los misioneros, voy a estar a disposición de cada misionero y más allá de estar en espacios políticos diferentes voy a colaborar codo a codo con el actual gobernador electo para traer soluciones a nuestra provincia”.



Motte añadió que la idea por sobre todo “es mejorar la calidad de vida de todos los misioneros”. Este dirigente de Misiones, junto a parte del equipo, siguió la agenda luego por la zona del Alto Uruguay.



Destacaron que la campaña se viene desarrollando de menor a mayor “vimos un creciente apoyo de la gente a partir del triunfo en Córdoba del fin de semana pasado donde el peronismo retuvo la intendencia y creemos que somos la mejor opción hacia la sociedad en cuanto a los nombres que integran nuestra lista y muchas expectativas en cuanto a eso”, afirmaron.



El Pays llega motivado

Con boleta corta, ‘la boleta verde’ según publicitaron durante la campaña electoral, el Partido Agrario y Social llega al domingo “motivado y fortalecido por la vuelta a las raíces” del espacio nacido en 2009 en el Alto Uruguay misionero.



Los referentes del partido provincial creen haber superado la falta de recursos con la militancia de sus bases.



“El simpatizante del Pays es un convencido de su pertenencia, ya tiene incorporada la militancia casa por casa, picada por picada, barrio por barrio. Y si no llegamos a visitar a todos, igualmente les pedimos que vuelvan a apostar al Pays, que somos los que estamos siempre cuando los demás desaparecen”, afirmó Héctor ‘Cacho’ Bárbaro, quien encabeza la lista de precandidatos a diputados nacionales y va por su reelección.



En tanto el médico comunitario Sebastián Tiozzo, candidato a Senador, espera cosechar fuerte apoyo en Eldorado y demás municipios, y resaltó la integración de la lista “que representa fuertemente a los ciudadanos de los pueblos del interior, no solo de Posadas”.



Esperan superar cómodos el piso exigido para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y confían en que el panorama para octubre “va a consolidar nuestra oferta electoral”.



Desde Fuerza Liberal

En la fase final de la campaña previa a las elecciones primarias, el equipo de Fuerza Liberal liderado por Alejandro Jabornicky como candidato a primer senador y Jorge Ratier como candidato a primer diputado, se embarcó este fin de semana nuevamente en una gira por la provincia, utilizando ‘el bondi de la libertad’ para llegar a diversas localidades, en esta ocasión fueron Wanda, Puerto Esperanza y Puerto Iguazú.



Recordaron que durante el recorrido por estos municipios se ofreció un show de pantallas led acompañado por una banda estelar, generando un espacio de diálogo entre los candidatos y los vecinos, así como los medios locales interesados en conocer la propuesta del partido.



Destacaron desde el espacio que varios candidatos de la lista encabezada por Jabornicky se trasladaron a otros municipios donde el partido que, afirmaron, ya cuenta con una sólida base de referentes y fiscales, como Oberá, Aristóbulo del Valle y San Vicente.



Micaela Gacek, candidata a diputada, se acercó a responder inquietudes de referentes municipales.



Graciela de Moura, candidata a senadora nacional acompañando a Jabornicky, viajó con miembros de la militancia a la localidad de El Soberbio, donde recorrieron los caminos rurales y dialogaron con los vecinos.



Detallaron que en Posadas, seguirán las caminatas y recorridas por distintos barrios para fortalecer la conexión con los votantes.



De esta manera, los candidatos de la oposición se preparan para enfrentar la última semana de campaña. Representará la primera gran prueba para los principales referentes de la provincia. Los votos definirán el nivel de aceptación a cada espacio.