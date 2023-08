Autorizan a firmas a aplicar suba del boleto en Posadas

domingo 06 de agosto de 2023 | 6:04hs.

Finalmente ayer la Secretaría de Movilidad Urbana de Posadas informó que ya se encuentra vigente la nueva tarifa del transporte público de pasajeros en la capital misionera, motivo por el cual las compañías prestatarias quedaron habilitadas a aplicar los nuevos valores.



De esta manera, un viaje en la capital misionera con tarjeta Sube o el QR del celular pasa a costar 90 pesos.



En tanto, quien abona el pasaje en efectivo deberá pagar 120 pesos.



Si bien la autorización para actualizar los valores regía desde agosto, el decreto no fijó fechas y se buscó postergar las subas hasta este fin de semana.



Pero no serán los únicos aumentos para el transporte público de pasajeros. El próximo se dará, también en fecha a definir, en septiembre, cuando cada viaje con Sube o abonando con el celular cueste en Posadas 110 pesos y en efectivo 150 pesos.



La tercera suba del año será en noviembre, mes en que cada viaje valdrá con la tarjeta plástica 130 pesos y en efectivo 170 pesos.



La última suba programada del año será en diciembre, cuando un pasaje en el transporte de pasajeros con Sube o el celular cueste 150 pesos y en efectivo 200 pesos.



En ese sentido, esta semana ingresó al Concejo Deliberante posadeño un pedido para que se aumente el monto de recarga para las tarjetas Sube, que actualmente es de 600 pesos, y que haya más puntos donde cargar la tarjeta.



Oberá y Montecarlo

Las nuevas tarifas en el servicio de transporte urbano de pasajeros no se limitan a Posadas y también llegaron a Oberá. En ese municipio de la zona Centro el Concejo Deliberante aprobó una suba que se aplica desde esta semana. Así el boleto urbano para los obereños pasó a valer con tarjeta plástica o QR 90 pesos y en efectivo 120 pesos.



Desde el 1 de octubre el nuevo costo será de 110 pesos con tarjeta o celular y 150 pesos en efectivo.



Mientras, el 15 de diciembre llega el tercer aumento a 150 pesos por viaje con tarjeta o QR y 200 pesos en efectivo.



Por otro lado, en Montecarlo regirá desde mañana el nuevo cuadro tarifario para el transporte urbano aprobado por el Concejo Deliberante. Cada viaje pasará a costar 120 pesos para quien abone en efectivo y 91,32 con la tarjeta Sube.



Hasta hoy, la tarifa es de 80 pesos sin tarjeta y 66,55 con Sube.



En tanto, también se informó que el boleto electrónico pasajero frecuente pasará a costar 81,17 pesos. Se trata de un sistema que beneficia a las personas que utilizan el servicio varias veces al día.

En cifras

$90 Cada viaje en Posadas cuesta ahora $90 con la Sube o el QR del celular y $120 en efectivo. En Montecarlo aumenta a $91,32 desde mañana.