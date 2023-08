Productores yerbateros se reunieron en asamblea y endurecen los reclamos

domingo 06 de agosto de 2023 | 6:04hs.

La queja de los productores yerbateros se hizo sentir en la mañana de ayer sobre la ruta 14, en Campo Viera. Allí los trabajadores de la chacra misionera se reunieron en asamblea para protestar y delinear líneas de acciones de fuerza si no cesan los controles por parte del gobierno nacional y provincial. Entre las posibles medidas de acción más duras se encuentra cesar por completo la cadena de producción de yerba mate si no obtienen una respuesta favorable a sus pedidos.



En diálogo con El Territorio explicaron que permanentemente son sometidos a exhaustivas inspecciones por parte del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera) y otros ministerios nacionales y provinciales que -dijeron- les labran multas millonarias imposibles de pagar.



Por todo esto señalaron sentirse “amedrentados”, ya que incluso los controles son acompañados por la Gendarmería Nacional.



La asamblea duró varias horas, tiempo en el cual el tránsito permaneció cortado en la zona y donde cada productor tuvo oportunidad de plantear la realidad que viven. Si bien la convocatoria central fue a yerbateros, acudieron también productores forestales, tealeros, citrícolas y de tabaco, entre otras cadenas productivas de la tierra colorada ya que aseguraron que el hartazgo es “generalizado”.



En horas del mediodía de ayer, al finalizar la asamblea, se firmó un petitorio a las autoridades. En el documento que lleva la firma de los productores se solicitó suspensión de los controles en las chacras en toda la provincia de Misiones por considerarlos “abusivos”, principalmente aquellos llevados a cabo por el Renatre, los ministerios de Trabajo de la Provincia y la Nación, Osprera, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y otros organismos.



También se requirió suspender y dejar sin efecto las actas y multas labradas y se dejó en claro que si este para este miércoles 9 no tienen respuestas “se declara paro total de toda la cadena productiva de la yerba mate en toda la provincia”.



En diálogo con este medio, Miguelo Núñez, productor forestal y uno de los voceros en el reclamo de ayer en Campo Viera, contó: “En la asamblea se habló de los problemas del sector yerbatero que vienen ocurriendo hace tiempo. Yo ya estuve en la reunión que se hizo diez días atrás en Andresito, donde los controles son muy abusivos y de forma prepotente, complicando al sector productivo”.



Agregó que las inspecciones no tienen razón de ser. “Las cosas que se piden se cumplen, pero están buscando el pelo en la sopa y las multas que hacen son para que nadie más quiera producir nada. Ese es el quid de la cuestión”, dijo Núñez.



Seguir trabajando

Luego explicó que pese a que el reclamo fue en la vía pública y abierto ninguna autoridad se acercó a escucharlos y sostuvo que el motivo que los llevó a reunirse en asamblea es poder seguir trabajando normalmente.



“Las multas que nos hacen van variando, pero son millonarias. Lo que necesitamos es sentarnos a hablar y ver la mejor forma de solucionar esto”, indicó al tiempo que precisó que una copia de lo resuelto en la asamblea se envió al gobernador, Oscar Herrera Ahuad, y a todas las cámaras productoras de la provincia y del país.



“Si no se tiene una respuesta satisfactoria vamos al paro en toda la provincia, al corte total de la cadena productiva de la yerba mate. Porque esto no es de hoy, es una sucesión de cosas que fueron pasando”, explicó.



Comentó que hay un ánimo de hartazgo en los productores porque “lo que pasó en Andresito fue tremendo, llevan hasta la Gendarmería para meterse a hacer la chacra”.



Consultado sobre cuáles son los controles que realizan las autoridades, indicó que hay de todo tipo, desde lo laboral hasta la calidad de lo producido.



“Nos cuestionan cómo se hacen las cosas, qué no se hace. Pero son controles para hacer problemas al productor. Lo que les exigen a algunos productores son cosas que no se pueden cumplir, no hay forma de cumplir. El principal problema es que en algunos casos los tareferos tienen planes sociales y no los pueden blanquear. Eso hay que cambiar, no tiene que ser más un problema”, detalló.



Cuando se le preguntó por qué cree que no se resuelven estos inconvenientes, algunos de los cuales datan de años, sostuvo: “Esto es una lucha ideológica de clases sociales que se está haciendo desde el gobierno, eso es la pura verdad. Están queriendo poner a dos sectores de la sociedad en contra uno del otro. Y al gobierno provincial y nacional les sirven estas peleas para seguir gobernando”.



Por último recordó que hoy y los días siguientes se invitará a las otras cadenas productivas de Misiones a sumarse al reclamo.



“Esto empieza acá y no se sabe dónde termina. Por eso en el acta firmada está abierta toda la producción”, finalizó.

Habrá una reunión con la Nación

Se confirmó ayer que la ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos, se reunirá este miércoles 9 a las 15 en Buenos Aires con representantes del sector productivo de Misiones. La cita surge tras el pedido de los productores días atrás en el predio de la Fiesta del Agricultor, en Comandante Andresito.



Por la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (Farm) asistirá Darío Bruera, también se espera que acudan el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), Juan José Szychowski, un director de la Producción de ese organismo yerbatero y Julio Peterson, dirigente yerbatero y diputado provincial.



Según se supo, la cartera nacional de Trabajo ya estaba enterada del pedido de una reunión, pero la convocatoria se demoró debido a que Olmos se encontraba de viaje en el exterior por una reunión del G-20.