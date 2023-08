Arce dijo que Massa tiene el perfil federal que necesita Misiones

domingo 06 de agosto de 2023 | 6:04hs.

El Frente Renovador de la Concordia se presenta en estas elecciones bajo la marca electoral Innovación Federal y desde allí acompaña al precandidato a presidente Sergio Massa que se presenta por Unión por la Patria. En acuerdo con el Ministro de Economía de la Nación, si bien va como lista larga, se mantienen los precandidatos de Misiones al parlamento, como es el caso del vicegobernador Carlos Arce como primer senador nacional, como precandidato a diputado nacional el concejal de Posadas Daniel “Colo” Vancsik y como precandidato al Parlasur, Diego Sartori.



Arce es médico, se especializó en obstetricia, ginecología, tocoginecología y mastología. Ejerció el cargo de presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Misiones, fue presidente del Instituto de Previsión Social (2015 y 2019) y actualmente vicegobernador de la Provincia.



Como precandidato a senador, instó a los misioneros a concurrir a votar a ejercer su deber cívico.



“Es una oportunidad muy interesante para definir nada menos que la candidatura de quien nos va a terminar representando”, dijo en alusión tanto en el Parlamento argentino como en la Presidencia del país.



En entrevista en Meta Data, un programa de producción de El Territorio, habló sobre los desafíos y expectativas para estas elecciones.





¿Por qué y cómo surge la decisión de acompañar a Sergio Massa?

Esto nace de un diálogo con Sergio Massa. Desde que él fue primero presidente del partido Renovador, luego como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación vino acá y entendió el mensaje de lo que era la zona especial para nosotros, para corregir las inequidades con la frontera que tenemos.



Él realmente escuchó y logró sancionar la ley siendo presidente de la Cámara, después esa ley fue vetada. Es más en el segundo año, logró incluirlo en el presupuesto nacional al que no dio quórum la posición.



Desde ahí ya viene esa relación fluida con Massa, hasta que fue elegido a través de un reclamo de 14 gobernadores –como precandidato presidencial- incluido el nuestro (por Oscar Herrera Ahuad) y el de nuestro conductor político Carlos Rovira, quien planteó que necesitábamos un espacio político que tuviera un candidato por consenso y un candidato federal. Eso se consolidó con Massa y el partido Frente de Todos pasó a ser Unión por la Patria con Massa como precandidato a presidente.



En ese sentido, realmente estamos muy esperanzados en romper este país unitario de mucho tiempo, no solo es una cuestión de este gobierno sino de muchos otros gobiernos nacionales. No hay que olvidarse que Massa lanzó su candidatura en Puerto Iguazú, donde anunció realmente medidas que traerá beneficios a Misiones.



Luego respondió nuevamente un pedido de Oscar Herrera Ahuad con la eliminación de la ley de exportación y siempre mostró gestión a favor de la provincia. Y es el camino que nosotros queremos de un presidente.



¿Qué observa de los precandidatos a presidente ubicado en otros espacios políticos?

Tenemos un ejemplo del gobierno del 2015 al 2019, donde ha habido ajustes en áreas muy sensibles. Yo como médico quedé muy sorprendido de que pasen el Ministerio de Salud a Subsecretaría, dependiendo de Desarrollo Social. Dieron de baja un programa muy importante como el Remediar. que daba medicamentos gratis a la gente hasta bajar un programa de médicos comunitarios que recorrían las provincias.



De los Caps se hizo cargo del sueldo el gobernador Hugo Passalacqua y dieron de baja el Impuesto al Cheque, que daba un porcentaje a la Agencia Nacional de Discapacidad. Yo era presidente del IPS y vimos lo que significó eso, más otros ajustes. Creo que eso nos inclina más a Sergio Massa.



Se cuestiona a Massa que está en el gobierno y no logra bajar la inflación. ¿Qué opina al respecto?

Antes de Massa como ministro de Economía íbamos a una crisis tipo 2001; sin embargo hoy no la tenemos; no estamos bien, pero hoy no tenemos aquella crisis. Él ha logrado equilibrar algunas cosas independientemente de la inflación que sigue castigando pero nos da esperanzas.



No hay que olvidarse de que la birome la tiene el presidente y no el ministro; las decisiones políticas las toma el presidente. Entonces, el ministro de Economía hace lo que le dice el presidente. Sin embargo, Massa ha logrado equilibrar algunas áreas que nos da mucha esperanza sobre todo en las economías regionales.



En Iguazú Massa concretó una reunión con todos los precandidatos. ¿De qué hablaron?

Tuvimos con él una reunión en Iguazú después del lanzamiento y nos sorprendió del conocimiento que tiene sobre la realidad de Misiones. Tiene mucho conocimiento porque le preguntamos mucho y nos sorprendió. Eso no vemos en otros candidatos a presidente que tenga ese nivel de conocimiento de Misiones.



Por eso nos da mucha esperanza de que si llega a ser presidente tenga una política equitativa y claro con las provincias sobre todo con nosotros.



¿Cuáles son las necesidades a ser planteadas a la Nación?

Nosotros no vamos a tener gas natural en una primera etapa, pero vamos a insistir que el acueducto pase por Misiones por lo menos una prolongación y si no es así, pediremos subsidio al gas envasado, compensaciones.



Por no tener gas natural también pediremos subsidios a la tarifa social energética; debemos llegar de 650 a 700 kilovatios en la tarifa social porque es lo que consume la gente por la alta temperatura, como una necesidad no como un lujo. Necesitamos en la provincia, muy transitada, la autovía de San Ignacio a Iguazú.



Es fundamental el ensanchamiento de la ruta nacional 14, donde tenemos mayor índice de accidentología. En hidrovía, señalización, balizamiento, dragado, como corresponde. Queremos un dólar agro más alto y que la economía misionera crezca a través del trabajo, la producción, como lo viene haciendo, pero la Nación tiene que acompañar ese crecimiento de Misiones.



¿Cómo recibe la ciudadanía misionera la propuesta electoral que hacen a favor de Massa?

Lo importante es que la ciudadanía nos sigue identificando como un partido provincial y la gente quiere elegir un presidente. Entonces, en ese aspecto estamos acompañando. Por eso hacemos docencia nosotros de cómo es el voto en las Paso.



La gente sabe que Massa, de todos los precandidatos y precandidatas, es el más federal, es el que tiene un concepto más federal de gobierno. Entonces, creo que acepta esta boleta completa de Unión por la Patria e Innovación Federal. Acepta porque sabe que nosotros vamos a conservar la identidad misionera, vamos a conservar el mandato misionero, pero necesitamos un presidente que acompañe a nuestra provincia.



¿Qué significa tener legisladores propios en el Senado y en Diputados?

Es una elección muy importante porque se eligen los representantes de cada provincia ante el Congreso de la Nación, donde creo que le falta federalismo tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores; falta que haya quienes levanten la mano para el beneficio de la provincia.



Por eso, un sentido federal del voto es fundamental. Creemos según las encuestas que va a ser una disputa muy importante porque no va a haber mayoría en Diputados. Entonces ahí tiene que estar el protagonismo de los partidos provinciales.



Por eso es importantísimo que la gente entienda que esta elección es muy importante para los intereses de los misioneros, porque se eligen a los representantes en el Congreso de la Nación. Si ocupamos una cantidad de bancas es importante porque vamos a tener protagonismo para traer beneficios a la población misionera.