El Santo del Pueblo tendrá una nutrida fiesta comunitaria

domingo 06 de agosto de 2023 | 6:05hs.

Cada comienzo de agosto la comunidad católica celebra a San Cayetano, patrono del pan, el trabajo, la familia y la paz.



Su santoral, que recuerda la fecha de su muerte acaecida el 7 de agosto de 1547, es un día de gran devoción religiosa y popular en todo el país, con miles de personas que peregrinan hasta los templos que llevan su nombre para pedir y agradecer sus providenciales favores.



En Posadas, la parroquia San Cayetano, ubicada en la chacra 103 del barrio Yacyretá, es la sede central de esta masiva festividad que está enraizada con el ADN argentino que configura su identidad en la dignidad que confiere el trabajo.



Hoy, caravana y misa

Como parte del cronograma de las fiestas patronales, este año la parroquia ha convocado para hoy domingo a las 20.30 una caravana vehicular que saldrá desde la iglesia con la imagen del santo patrono a la cabeza y que lleva el lema “Por el pan, el trabajo y la paz, San Cayetano nos acompaña”.



La caravana rodante tomará la avenida Blas Parera hasta Zapiola, luego Martín Fierro, Cabred, Costanera Sur, pasará por la rotonda de Mitre y la avenida Costanera, para retornar a la parroquia, donde a las 22 se celebrará una santa misa de vigilia.



Mañana, misas todo el día

En tanto, mañana en el día del santo, venerado protector de las familias y el sustento, están programadas celebraciones religiosas durante toda la jornada.



La primera misa será a las 6 de la mañana, luego a las 7.30, 9, 10.30, 12, 13.30 y 15. Mientras, la misa central presidida por el obispo Juan Rubén Martínez será a las 17 y a continuación se sucederán las misas a las 18.30, 20 y 21.



También para atender a las personas que se acercan al lugar habrá una cantina con venta de platos típicos, agua y gaseosas.



“Gran expectativa y fe”

El sacerdote Ángel Rojas, párroco de San Cayetano, en entrevista con El Territorio, indicó que se organizó la festividad “con gran expectativa de la participación de las personas, las familias”.



Señaló que las festividades populares masivas van volviendo a la normalidad, luego de la pandemia, y por ello se decidió en esta ocasión, “ir de a poco”.



“Este año tenemos la caravana con la imagen de San Cayetano el domingo a la noche y luego misa (por esta noche). Y el lunes (por mañana) en el día de nuestro santo patrono no vamos a tener la tradicional procesión a pie, pero sí vamos a tener varias misas y esperamos que mucha gente venga y participe como ha sido históricamente”.



Para el sacerdote, la gran devoción por San Cayetano, uno de los santos más populares y queridos, “trasciende los tiempos, porque es un santo popular, un santo de los pobres, de los humildes, de los trabajadores y que intercede por nosotros, por el pan, el trabajo, la paz y la familia, valores que como comunidad nos alimentan y son motivo de felicidad”.



En este sentido, explicó que sean tiempos de crisis o no, “la gente siempre viene a San Cayetano para agradecer o para pedir por el trabajo, por el alimento. Y ahora que estamos en un momento difícil, sin dudas que mucha gente vendrá a pedir por ese empleo que necesita y también, quienes están agradecidos oran por tener el trabajo y llevar la comida a sus mesas”.



El padre también subrayó, que a Cayetano se le reza mucho por la dignidad del trabajo, “hay personas que tienen un trabajo pero que el sueldo no alcanza o no son reconocidos, y piden por ser bien recompensados por su sacrificio y compromiso, por tener un buen salario, un buen clima laboral, ser tenidos en cuenta”, ponderó.



Y agregó: “Cada persona que viene a San Cayetano trae sus oraciones, peticiones y agradecimientos. Tengamos fe que nuestro santo nos escucha”, concluyó.

Para agendar

Horarios de misas

