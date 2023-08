Charlotte Caniggia habló de cómo está la relación con su familia

domingo 06 de agosto de 2023 | 6:00hs.

Desde hace un tiempo que los mellizos Charlotte y Alex Caniggia están distanciados de sus padres Claudio Paul y Mariana Nannis. Incluso tampoco tienen un vínculo fluido con su otro hermano, Kevin Axel. Sin embargo, la reciente llegada de Venezia, la hija que el conductor tuvo con Melody Luz, parece haber traído cierto aire de paz en la mediática familia.



Así lo aseguró la propia Charlotte luego de haber sido abordada en la calle por un movilero de A la tarde (América). “Soy tía, estoy muy feliz, después voy a ver a la bebé que es muy chiquita, muy chiquita. Y la amo”, dijo Charlotte con una sonrisa. “Con toda la familia estoy muy bien, por suerte”, agregó en relación al vínculo que mantiene con Alex, Melody y la bebé.



“Sofía, la mujer de tu papá, dijo que están felices de que son abuelos”, le apuntó el notero. “Ay, eso espero. Es una bendición un bebé en la familia. “¿Te sorprendió que tu papá no dijo nada pero sí Sofía?”, insistió el periodista. “Yo no sé, no quiero opinar. Pero mientras mi hermano y yo estamos felices... Creo que somos la única familia que queda en esta familia”, definió ella de esta particular manera como estado de situación familiar. “No me veo mucho con mis papás pero por lo menos tengo a mi hermano y eso me pone muy contenta”, reiteró.