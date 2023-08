La mano derecha del clan Sena habló sobre el audio que le envió Emerenciano el día del crimen de Cecilia Strzyzowski

sábado 05 de agosto de 2023 | 8:30hs.

Pocos minutos después de que el juez de Garantías Héctor Horacio Sandoval confirmara la prisión preventiva para Emerenciano Sena y Marcela Acuña frente a los abogados defensores y los integrantes del Equipo Fiscal Especial que investigan el femicidio de Cecilia Strzyzowski, los fiscales ingresaron a otra sala de Tribunales donde se encontraba Gustavo Obregón, imputado por encubrimiento agravado, dispuesto a ampliar nuevamente su declaración indagatoria.

Obregón, leal colaborador del matrimonio piquetero, fue hasta ahora quien más datos aportó con sus declaraciones. Esta vez quiso volver a hablar para aclarar el mensaje que su jefe, Emerenciano Sena, le envió el 2 de junio a las 13:04, día en que el EFE cree que asesinaron a Cecilia.



“Gustavo, lo del ómicron te lo voy a dejar en el reloj abajo donde están los focos esos de electricidad, ahí van a estar esos fondos para vos. Vos sabés dónde me voy a amanecer yo hoy, porque ya te dije. Y César va a Colonia Elisa con la Riti, creo que va a cambiar de menú hoy. Y después va a venir a dormir acá en casa. Así que estate mucho en contacto con él (...) Cuando llegue te pegás a él y tratá de que se quede acá. Coméle la oreja para que se quede, porque me pica que está teniendo un drama por ahí, ¿sabés? Ocupate de eso, de él. No le digas a nadie de esto. Que quede entre vos y yo nomás, nos vemos”, ordenó el jefe en un audio que la fiscalía incorporó al expediente tras las pericias informáticas.

La palabra “ómicron” hace creer a los fiscales que Sena le estaba hablando en clave a Obregón, ya que su audio de 50 segundos se envió pocos minutos después de la franja horaria que los fiscales establecieron como la ventana en la que se cometió el femicidio.

Obregón fue trasladado desde la dependencia policial donde se encuentra alojado, escoltado por una comitiva policial, hasta la sede de la Fiscalía en Resistencia. Allí esperó algunos minutos, ya que los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez se encontraban en plena audiencia de oposición a la prisión preventiva que habían solicitado los defensores del matrimonio piquetero.

Su intención, según explicaron los propios integrantes del EFE, era “aclarar los audios que se viralizaron” y “ponerlos en contexto”. Según el imputado por encubrimiento agravado, “ómicron” es el nombre que le pusieron a un grupo de trabajo del Barrio Emerenciano.

Terminada su breve declaración, los fiscales le dieron a conocer a Obregón las nuevas pruebas que obran en la causa de cara a las jornadas de apelaciones a las prisiones preventivas que iniciarán la próxima semana.

Otro de los que volvió a ingresar a Tribunales en esta jornada fue el casero de la chanchería, Gustavo Melgarejo. A él también le notificaron las nuevas pruebas, se abstuvo de declarar y, mediante sus familiares, entregó un teléfono celular que habría sido utilizado el día 2 de junio. “Lo aportó por los posibles datos de interés que contengan ese dispositivo. Se procedió al formal secuestro para que sea examinado por el personal idóneo”, indicó Cáceres Olivera.

La actividad judicial en el caso Strzyzowski tuvo una jornada clave con la confirmación de la prisión preventiva al matrimonio piquetero, algo que Gloria Romero celebró con gritos desconsolados. “Ellos tendrían que estar presos por muchas cosas, capaz que mi hija sea la prueba que se necesita, pero tienen que estar presos por muchas cosas, esto venía desde el año 2000″, dijo tras mencionar que empezó a “creer en la justicia”.

Si bien una vez que se conozcan los fundamentos de la decisión de Sandoval, los abogados defensores podrán recurrir a Casación ante el Superior Tribunal Judicial, máximo tribunal de la provincia del Chaco, el fallo es un fuerte respaldo a la investigación que llevan a cabo los fiscales que desde que inició la investigación reunieron casi 400 pruebas contra el clan y resto de imputados.