El cambio climático pone en alerta a la región por aumento de mosquitos

La reunión del Consejo Regional de Salud (Coresa) se realizó ayer en el Centro del Conocimiento de Posadas con la presencia de ministros del NEA y la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti. Durante la jornada trabajaron varios temas, entre ellos todo lo referido al cambio climático y al recurso humano.



Precisamente, las olas de calor que se presentan en invierno provocaron que continúen los criaderos de Aedes aegypti y en consecuencia aumentaron los casos de las enfermedades que transmiten como dengue y chikungunya. Solamente en esta semana las máximas superaron los 30° en la provincia.



En este sentido, Vizzotti dijo que primero hay que poner el foco en las acciones diarias de todos que impactan en el cambio climático y que deje de ser una amenaza.



“Hay que trabajar muchísimo para mitigar el impacto y el avance del cambio climático. En países como el nuestro, no somos los responsables de la mayor cantidad de emisiones, sino que somos los receptores”.



Asimismo, mencionó que planean trabajar desde la Secretaría de Cambio Climático con iniciativas que tengan alcance internacional. De esta forma, quienes generan este impacto ambiental, puedan retribuir financieramente a los países que son receptores.



“Desde el área de salud vamos a trabajar en disminuir lo máximo posible esas consecuencias como la proliferación de los vectores, las enfermedades transmitidas por mosquitos, el impacto de la ola de calor, el impacto del frío, las inundaciones y todas las consecuencias que genera”, sostuvo la titular de la cartera sanitaria nacional.



En la misma línea, la ministra Vizzotti agregó que generaron una unidad de gestión de riesgo que monitorea los eventos climáticos y los vectores. Se trabaja en las 24 jurisdicciones tanto a nivel provincial, como municipal para dar respuestas a esas problemáticas.



Recurso Humano

En el marco del Coresa, el ministro de Salud Pública de la provincia, Oscar Alarcón, mencionó que otras de las áreas que planean reforzar hace referencia al recurso humano.



“La idea es valorar, calificar y sobre todo estimular a las especialidades básicas como pediatría, neonatología, ginecología y clínica médica. Hemos visto en el último tiempo que esas especialidades son muy poco elegidas por el recurso humano que viene a ser su especialidad. La provincia de Misiones todavía no está en un contexto de riesgo, pero sí estamos trabajando para poder anteponernos a lo que se puede venir de quedarnos sin recurso humano calificado en esas áreas”, detalló Alarcón.



De la misma forma, explicó que uno de sus planteos en la reunión tenía que ver con la estimulación para que los profesionales se adhieran a esas residencias, ya sea de manera económica o con otra alternativas de promoción.



“Hoy neonatología es una de las especialidades críticas, así como pediatría y clínica médica. Son más elegidas las especialidades que tienen algún tipo de tecnología y que son de mejores beneficios económicos. Nosotros necesitamos reforzar lo que la gente pide, quiere, que es el médico de la familia, el médico del niño, de la mamá, de la embarazada y sobre todo también con la gran maternidad”, puntualizó el titular de la cartera sanitaria provincial.



La idea es tener más cantidad de profesionales especializados en esas áreas de la salud, sin tener que buscar recurso humano en el exterior. Este año la Terapia Intensiva de Adultos, Emergentología y la Licenciatura en Obstetricia no tuvieron inscriptos.



Otras residencias médicas que tuvieron inscriptos pero no cubrieron los cupos disponibles fueron clínica médica, tocoginecología y pediatría. A raíz de eso, abrieron una nueva convocatoria hace unos días, para cubrir cupos que aún quedan sin cubrir. Luego de la inscripción, los aspirantes deberán rendir un examen el 16 de agosto y por último tendrán una instancia de entrevista laboral.

Misiones busca erradicar la lepra

Durante el Coresa cada provincia presentó sus trabajos y estudios sobre lepra. “Misiones es cabecera porque tiene un equipo que está trabajando hace mucho tiempo en laboratorio, en recursos humanos y somos la provincia que va a ponerse al frente para poder trabajar junto con el resto de la provincia para la mitigación y erradicación de la lepra”, dijo el ministro de Salud, Oscar Alarcón.



De igual forma, afirmó que la experiencia en todos estos años hizo que Misiones haya sido elegido como uno de los que tienen mayor cantidad de expertos en lepra. Actualmente, según informó el ministro, los casos son mínimos y no superan los cuatro o cinco.



Uno de los avances que lograron en un servicio en los últimos años, hace referencia al diagnóstico temprano, el tratamiento y el seguimiento. En la provincia de Misiones la lepra es una enfermedad endémica. Se trata de una patología infecciosa crónica producida por la bacteria Mycobacterium leprae que se transmite por el contacto frecuente con una persona enferma sin un tratamiento correspondiente.

La vacuna argentina contra el Covid está en la tercera fase

La vacuna Arvac contra el Covid-19 que se desarrolla en Argentina avanza tanto en el ensayo como en los resultados. Según indicó la ministra Carla Vizzotti, están finalizando la tercera fase con las pruebas en menores de 60 años para luego poder analizar en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y definir si la vacuna se puede registrar.



“Es un orgullo enorme, es un desarrollo 100% argentino en la investigación básica del Conicet, con el apoyo del Estado desde producción, desde Ciencia y Tecnología, desde la Agencia de Investigación entre otras áreas involucradas para poder acompañar en todos los pasos regulatorios”, dijo.



Buscan que finalicen los ensayos clínicos lo más rápido posible para tener alguna perspectiva de cuánto falta para tener el registro de esa vacuna argentina. En tanto, el virus contra el Covid-19 tiene muchas mutaciones. Vizzotti precisó que en este momento son mutaciones menores y no se trata de una situación similar a los virus respiratorios, tampoco hay una preocupación por que vaya a emerger algún nuevo virus.



“Sabemos que las vacunas, independientemente de tener la cepa exacta o no, tienen un impacto en prevenir la mortalidad de las internaciones y sabemos que a partir de los seis meses se empiezan a disminuir las defensas. Entonces, las personas sobre todo que tienen riesgos, los mayores de 50 años, con alguna condición de riesgo, deben recibir al menos un refuerzo cada seis meses y las vacunas están disponibles”, remarcó .



Independientemente de que haga calor, la ministra hizo hincapié que de un momento a otro puede aumentar la circulación del virus. “La idea es prevenir y estar vacunados para no tener que salir corriendo a vacunarnos, sino tenemos que tener esa protección y las defensas para disminuir las posibilidades de tener internación o de fallecer, sobre todo si tenemos condiciones de riesgo”.



A su vez, extendió la misma recomendación con la vacuna antigripal y la vacuna contra el neumococo.