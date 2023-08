Garupá: halló en su patio una nueva especie de mariposa

sábado 05 de agosto de 2023 | 6:04hs.

El investigador Hernán Figueredo, estudiante de la Licenciatura en Genética, presentó junto a la Cecilia Fernández Díaz -directora del Programa de Investigación Entomología de Misiones (Prem) de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam)- y la investigadora Adriana Chalup -del Instituto de Entomología Miguel Lillo, de Tucumán- un trabajo conjunto en el que describen e ilustran una nueva especie de mariposa nocturna del género Macaria hallada, en Garupá.



La investigación, iniciada en 2017, se basó en una decena de ejemplares que Figueredo colectó en el Sur misionero.



Volando por la casa

“En 2017 encontré en el patio de mi casa unas larvas de polilla que me llamaron la atención. Comencé a estudiarlas para poder identificarlas. Durante un mes seguí el ciclo de vida en el laboratorio del Prem, del que formo parte, y pude observar que al llegar a la adultez estas larvas que pertenecían al género Macaria (Lepidoptera: Geometridae) presentaban ciertas características morfológicas especiales”, contó el descubridor.



Fue entonces que se contactó con la doctora Adriana Chalup, del Instituto Lillo, única experta en el país en esta familia de polillas.



“Aprovechando sus vastos conocimientos en el género, trabajamos en conjunto en su identificación”, relató el investigador.



El equipo llegó a comparar los caracteres morfológicos internos y externos de estos ejemplares con más de 330 especies del género Macaria, para descubrir que las halladas en Misiones no se correspondían con ninguna especie registrada hasta el momento.



Tal es el caso, que lograron documentar que la morfología genital del macho y el patrón de coloración de las alas de estos ejemplares se asemejaban a los de Macaria rigidata Guenée (especie común en Brasil), sin embargo, sus caracteres diagnósticos permitían separarlas fácilmente.



En una segunda instancia, Figueredo se puso en contacto con Geoff Martin, curador del Museo Británico de Historia Natural, a fin de comparar los especímenes colectados con los de Macaria rigidata, que se encuentran documentados en el Departamento de Lepidópteros de la prestigiosa institución.



El resultado fue el mismo: no existían registros de mariposas nocturnas con las características de las encontradas en Garupá.



Así en el 2021, y tras el impasse de actividades que produjo la pandemia, los tres investigadores concluyeron que se trataba de una nueva especie a la que bautizaron Macaria Garupá, en honor al sitio donde fueron hallados por primera vez los ejemplares.



Corona de novia

Además de descubrir una nueva especie, durante el estudio Figueredo, Chalup y Fernández Díaz lograron establecer que en su etapa larvaria vive y se alimenta del arbusto Duranta erecta L (Verbenaceae) -también conocida como corona de novia-, siendo la primera especie del género Macaria que toma a este arbusto de flores violáceas y frutos anaranjados, como su planta hospedera.



La importancia de este trabajo radica no sólo en la descripción de la nueva especie que pertenece a un género muy poco estudiado en el país y en la región, sino que además permitió conocer más sobre la historia natural de este grupo de mariposas y su relación con el ser humano.



Tras el descubrimiento, Macaria Garupá fue registrada en el ZooBank (base de datos oficial de nomenclatura zoológica mundial), su hallazgo publicado en la revista científica de la Fundación Miguel Lillo, y sus datos enviados al Museo Argentino de Ciencias Naturales ‘Bernardino Rivadavia’, encargado en el país de incluir los datos moleculares de la nueva especie en el Bold System, una plataforma internacional de almacenamiento y análisis de datos genéticos de biodiversidad.



Este registro de Macaria Garupá en Misiones contribuye además a brindar un mayor nivel de conocimiento de las especies que componen la biodiversidad misionera y abre una puerta al estudio de las mariposas nocturnas en la provincia.



“Me interesa continuar estudiando las polillas porque en general son muy pocos los especialistas que se dedican al tema. Estamos convencidos que este es el primer paso para estudiar este grupo. Ya comenzamos a investigar unos ejemplares colectados en Gruta India y otros en la Reserva Natural Urutaú”, remarcó Figueredo al tiempo que agregó que iniciaron una nueva línea de investigación de Macaria Garupá bajo una metodología citogenética con el objetivo de estudiar los cromosomas de esta familia, para lo cual llegaron a contactarse con un especialista de Rusia.