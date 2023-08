Prometen duros controles para Uber en Iguazú

sábado 05 de agosto de 2023 | 6:04hs.

Un nutrido grupo de taxistas se congregó en la mañana de ayer en la rotonda de acceso a Puerto Iguazú para manifestarse en contra del inminente desembarco de Uber.



Además la Cámara de Transportistas realizó una asamblea y acordaron que ninguno de los trabajadores del volante se adherirá a la app, algo que sí pasa en Posadas.



Luego realizaron un bocinazo hasta el Hito de las Tres Fronteras donde a viva voz, el propio intendente Claudio Filippa, reiteró la postura de no permitir el ingreso del servicio a la Ciudad de las Cataratas.



El jefe comunal afirmó el “apoyo incondicional” por parte de las autoridades municipales a los taxistas y aseguró que no permitirá el ingreso de la compañía. Para ello -adelantó- trabajarán con el área de Fiscalización municipal a fin de “erradicar a las personas que quieran trabajar con la aplicación”.



Filippa fue desafiante: “Vamos a controlar con un paneo de la aplicación donde estarán los datos de los que se inscriben para prestar el servicio y luego, en los controles vehiculares, aplicaremos las multas correspondientes”.



Luego fue más duro y sostuvo que “desde el municipio vamos a salir a cazar a las personas que quieran trabajar allí. Vamos a detenerlos, retenerlos y cobrar las multas que correspondan y los vehículos no van a ser devueltos porque sí nomás”.



El jefe comunal explicó que el municipio tiene poder policial según en las ordenanzas vigentes.



“Sin embargo, si una persona cumple con todas las normativas del municipio y quiere trabajar con la aplicación, en ese caso ya no podemos hacer nada. Solo podremos actuar en el caso de que personas no habilitadas trabajen con Uber”, explicó Filippa.



Durante la manifestación muchos trabajadores del volante manifestaron estar conformes con la forma actual de trabajo y no sienten la necesidad de utilizar la aplicación de viajes. “Trabajamos en esto hace muchos años, estamos contentos y cómodos. No sabemos y no queremos saber cómo funciona la aplicación”, indicaron.



Esta semana el trabajo de fiscalización en la ruta se intensificó.