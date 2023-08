Territorio fun

sábado 05 de agosto de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

Rauw Alejandro: Bzrp Music Sessions, Vol. 56 - Bizarrap;Rauw Alejandro Las babys Aitana Los del espacio- Big One;Duki;Emilia;FMK;LIT killah;Maria Becerra; Rusherking;Tiago PZK Me enteré- Tiago PZK;Tini Mientras me curo del cora- Karol G Un x100to - Bad Bnny; Grupo Frontera Vagabundo - Manuel Turizo; Sebastián Yatra; Beéle No se ve- Emilia;Ludmilla;Zecca Perfecta - FMK; María Becerra; Miranda Dance the Night - Dua Lipa

Santiago Del Rosario y Matías Estigarribia con Eric Ferreira.

Silvia Gómez con Maite y Salma Tacca.

María Victoria Andrade y Julieta Almirón junto a Myrian Playuk.

Gise Zamorano, Mónica Branchetti, Ale Breuning, Silvina Molinay y Vale Albino.

Heladera siempre limpia, gracias a un TikTok tip

Desde que se creó la red social que triunfa por los videos cortos y entretenidos, uno de los temas más destacados y virales son aquellos relacionados con brindar tips para solucionar esos molestos problemas de la vida cotidiana. Esta vez un gran consejo para eliminar los malos olores de la heladera se volvió viral. Mantener la higiene de este electrodoméstico es fundamental para evitar la contaminación de los alimentos ubicados en su interior. Bajo este punto es que la usuaria @brunchwithbabs, reveló que existe un componente ideal para tener en cuenta si uno quiere emprender la tarea de evitar este problema.



El tip glorioso es colocar carbón en un tazón pequeño dentro del refrigerador “te aseguro que funciona mucho mejor que el bicarbonato de sodio”, sostuvo.

El VAR en los videojuegos de fútbol, una realidad innecesaria

Fue uno de los cambios más divisivos de la historia del deporte, pero ya forma parte de la realidad del fútbol. El sistema de videoarbitraje (VAR) está implementado desde hace años en todas las competiciones de primer nivel y no parece que vaya abandonarnos en el futuro. Sin embargo, no hay ni rastro de él en los videojuegos. Jamás ha aparecido en la saga FIFA y tampoco estará presente en el primer EA Sports FC. No se trata de que sea un añadido particularmente difícil de replicar en los videojuegos o que suponga una carga de trabajo excesiva para los desarrolladores. El problema es que, simplemente, no tiene demasiado sentido introducirlo.