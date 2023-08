Misiones impulsa obras turísticas amigables con el medioambiente

viernes 04 de agosto de 2023 | 6:04hs.

En el marco del acto de apertura del 20° Coloquio Tributario Hotelero Gastronómico que se desarrolla en el Hotel O2 de Puerto Iguazú, el gobernador Oscar Herrera Ahuad convocó a los empresarios a invertir en Misiones, pero con el desarrollo de proyectos sustentables. En su alocución, habló de la transformación del aeropuerto Internacional Mayor Eduardo Krause Cataratas del Iguazú, la ciclovía y el nuevo balcón de Garganta de Diablo.

El encuentro organizado por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), cuenta con la presencia de funcionarios y referentes del sector de todo el país. Ante este marco el mandatario explicó a los presentes que “Misiones, año a año aumenta la cantidad de reservas naturales, ya sea publicas o privadas, al contrario que el resto del país que aumentan el desmonte para aumentar la producción de sus cultivos”.

Haciendo referencia al aumento de visitantes al área de Cataratas, ratificó la incorporación de un nuevo balcón en la Garganta del Diablo: “Estamos a días de recibir el turista un millón, un mes antes que el año pasado, esto es para celebrarlo, pero debemos aportar al desarrollo de los atractivos más importantes. Está bien, vamos a meter más hierro al ecosistema con la estructura del nuevo balcón, pero lo vamos a compensar en otro lado”.

Asimismo, Herrera Ahuad habló del proyecto del parque fotovoltaico que estará ubicado en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional Mayor Eduardo Krause Cataratas del Iguazú y que se afrontará con financiamiento de YPF Solar; todo con el objetivo de generar energía limpia de resguardo dentro del Parque Nacional. “Se está trabajando en el proyecto ejecutivo entre Aeropuertos Argentina 2000, la Secretaría de Energía de la provincia y la Nación, pero la decisión de hacerlo ya está. Si lo concretamos, sería el primer aeropuerto sustentable de la Argentina”, aclaró.

Con respecto a la sustentabilidad, remarcó la importancia de la obra de la ciclovía que reducirá la generación de gases ya que muchos turistas optarán por utilizar vehículos eléctricos “Estamos construyendo una bicisenda o ciclovía, son 13 km para que las personas puedan ir al parque, puedan trasladarse en vehículos amigables con el medioambiente. ¿Saben por qué? Porque no podemos permitir que se siga quemando combustible en el Parque Nacional porque no tenemos vehículos eléctricos, y todavía el petróleo y los vehículos a combustión siguen siendo los motores, no podemos cambiar de un día para el otro, pero podemos hacer pequeñas cosas como estas”.

Herrera Ahuad explicó que el gobierno no está en contra del crecimiento y los avances, sin embargo dejó en claro que la cuestión ambiental está por encima de lo económico. Remarcó que Misiones está abierta al desarrollo de diversos proyectos en el área, disponiendo de líneas de financiamiento abiertas a los emprendedores. “Esperamos que este encuentro sirva a quien tiene que tomar decisiones institucionales y decisiones políticas, porque un funcionario debe nutrirse también de estas discusiones que hacen a las políticas públicas que son vistas desde otro lugar, no desde el mostrador del funcionario, sino desde el que consume o desde el que invierte”, afirmó.

Ya en conferencia de prensa, el Gobernador explicó que están trabajando en un proyecto superador para la puesta en valor de las 600 hectáreas y que la semana entrante volverá a Iguazú donde mantendrá reuniones importantes para definir los proyectos que se ejecutaran en la ciudad.

Alojamientos

La capital del turismo podría identificarse como la capital de la informalidad, según el relevamiento realizado por el departamento de actividades informales de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra). Puerto Iguazú cuenta con 536 alojamientos informales que ofrecen su servicio en las plataformas virtuales. Por eso, buscan generar herramientas legales para combatir la informalidad.

Para la Federación, la informalidad, además de perjudicar los esfuerzos de promoción por parte de los entes y alojamientos, fomenta las estafas a turistas ya que al no estar inscriptos no ofrecen seguridad al momento de reservas.

Silvina Ripke del departamento de actividades informales, indicó que un relevamiento realizado por Airbnb dio a conocer que de la cantidad de alojamientos disponibles en Iguazú, 536 no están inscriptos. “Esa información la tenemos a través de la plataforma Airbnb de todo el país, lo cual podemos ver cómo va evolucionando desde el año 2018 hasta la actualidad del crecimiento de la oferta informal que ofrecen las plataformas”.

Respecto a la evolución, Ripke aseguró que el incremento de los alojamientos informales creció de forma sostenida desde el 2018 y calificó a la situación como preocupante. “El aumento en la cantidad de alojamientos fue creciendo y después de la pandemia no se detuvo. Lamentablemente hay un trabajo que hay que hacer desde el Estado, ya que es el que tiene el poder de policía”.

Desde la Federación remarcan la importancia de implementar un registro de alojamientos a fin de brindar seguridad al turista y al propietario.

Desde el municipio, el jefe comunal Claudio Filippa, quien tomó conocimiento del relevamiento a través del informe, indicó: “Estamos hablando con el ministro de Turismo, y vamos a trabajar en conjunto a partir de este informe. Estamos trabajando con fiscalización tributaria y la idea es que todos los alojamientos estén registrados y blanqueen su situación”.



Nuevo transformador

El gobernador Oscar Herrera Ahuad se refirió a la puesta en marcha del nuevo transformador de 44 MVA emplazado en la Estación transformadora de la localidad de Wanda. Se trata de un transformador de Alta Tensión que duplicará la potencia disponible en la zona, con el que se ha logrado una previsión de crecimiento de 20 años. Indicó que es una obra que beneficia directamente a siete localidades del norte de la provincia: Wanda, Puerto Libertad, Puerto Esperanza, Colonia Delicia, Andresito, Piñalito, Tirica y diversos parajes de ruta provincial 19 y ruta nacional 10. La obra se llevó a cabo con recursos provinciales en un plazo de 18 meses. En su ejecución intervinieron más de 35 operarios especializados y 3 ingenieros de Energía de Misiones.