Aumenta el número de demanda de medicamentos por parte de extranjeros

jueves 03 de agosto de 2023 | 11:45hs.

El Territorio ya había dado cuenta en ediciones anteriores que es notable el número de extranjeros que cruzan la frontera para atenderse por cuestiones médicas en distintos puntos de la provincia de Misiones debido a la situación cambiaria que los beneficia.

A esta situación también se le suma a que ya concretada la atención con médicos argentinos, aprovechan el momento para poder abastecerse de fármacos para continuar con el tratamiento de diversas patologías.

Alberto Ruiz, referente de la Cámara de propietarios de Farmacias, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y comentó: “Hay una demanda un poco mayor, pero no es tan marcada, ningún propietario hace referencia de que exista una avalancha de de clientes como para que se note tanto y evidentemente algunas cuestiones tienen que ver con tratamientos, consultas, las recetas de los médicos se lo entregan a los pacientes y otras con productos que no requieren receta, que son los de venta libre, entonces por ahí puede ser que haya algún caudal que estamos desconociendo”.

“Los productos de ventas libres, por más que sean libres, el lugar de comercialización se canaliza no sólo en farmacias sino también en puestos callejero, locales y comercios que venden medicamentos de manera indebida y eso se nos escapa. Sabemos la situación, porque hemos visto en el mostrador de la farmacia pacientes que son de origen extranjero, generalmente paraguayos en nuestra ciudad o posiblemente brasileros en la costa del río Uruguay o en la misma zona de Iguazú, que ingresan a hacerse atender con nuestros médicos que son muy requeridos por su capacidad y si tienen alguna farmacia cerca ya compran el medicamento”, indicó.

A continuación aclaró que los medicamentos que se venden en Argentina que requieren estricta prescripción vía receta tienen que estar firmadas por profesionales argentinos.

Valores

Ruiz también agregó que existen algunos productos, como las cremas que son de laboratorios internacionales, que no le conviene al extranjero venir a comprar a Argentina, “el aumento de medicamentos se da a través de acuerdos que tiene la industria farmacéutica, o sea, los laboratorios con el gobierno y está establecido que no pueden aumentar por encima de lo que se conoce como IPC que es el costo de vida, que se mide mensualmente, es más el último acuerdo dice de que los medicamentos no pueden aumentar hasta un 0,5% por debajo del IPC y eso se viene cumpliendo”.

“Hubo un período entre abril y julio que allí se notó mucho el aumento, pero de nuevo está controlado y el control es estricto. Desde las farmacias nosotros tenemos las listas oficiales que son las que están en los sistemas para la facturación y se viene respetando el acuerdo pero notamos que durante la atención hay gente que no le alcanza el dinero, hay una buena cobertura en cuanto a obras sociales que ayuda muchísimo pero así y todo hay recetas que vienen prescritas con tres productos y se llevan uno porque la cobertura no es total y eso impacta en los tratamientos”.