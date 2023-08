Morales apuntó a un plan federal para transformar la economía

jueves 03 de agosto de 2023 | 6:04hs.

El precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio Gerardo Morales arribó ayer a la provincia de Misiones. A dos semanas de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso), se reunió con dirigentes y candidatos del espacio en la ciudad de Posadas.

En ese marco, indicó que junto al precandidato a presidente a quien acompaña, Horacio Rodríguez Larreta, consideran que Argentina necesita liderazgo y toma de decisiones. En diálogo con El Territorio, aseveró que sin transformación de la matriz productiva y sin un programa de desarrollo federal, no se puede arreglar el problema de la inflación. “Es un ciclo que venimos viviendo periódicamente y hay cambios estructurales que tenemos que animarnos a hacer”, afirmó.

Añadió que todo eso lleva tiempo, pero “no hay que perder tampoco ese tiempo. Hay que prepararse, tomar decisiones, eso es gestión. El que le venga a decir que arregla la inflación en diciembre, sale del cepo, no es cierto. Hay que gestionar, tener un rumbo, darle certeza al pueblo argentino, que vamos a recuperar la cultura del trabajo y el esfuerzo también”.

“Son decisiones de gestión de gobierno, de transformación de la provincia, con energías renovables, con el litio, con el cannabis con fines medicinales, el turismo, el régimen de inversiones que es uno de los mejores del país para generar no sólo inversiones sino que también trabajo para nuestro pueblo”, adujo.

Y agregó: “Yo creo que eso es lo que necesita el país, un gobierno normal, salir del lugar en el que estamos. Estamos en una situación donde se está produciendo el peor ajuste de los últimos años, con un ministro de Economía que es precandidato a presidente, que hace un año que está manejando la economía”.

“No contamos con el presidente que está como en la estratósfera, que no atiende los problemas del pueblo; la vicepresidenta atendiendo situaciones de causas judiciales. El actual ministro de Economía y el actual presidente hace un año que vienen hundiendo más la economía, haciendo volar por los aires la inflación, el tipo de cambio y generando miles de pobres todos los meses”, criticó.

Propuestas

Para que el país salga de la crisis actual, Morales indicó que es menester participar, teniendo en cuenta los bajos niveles de participación ciudadana que hubo en las últimas elecciones. “Se entiende la bronca que tiene la gente por la situación, pero no se sale sin participar. Entonces hay que estar convencidos más que nunca que Juntos por el Cambio es la fuerza política que puede hacerse cargo del país”, dijo.

Asimismo, manifestó respecto a las propuestas que “con Horacio, somos conscientes del nivel de pobreza que vamos a recibir en nuestro gobierno, los problemas de la economía”. Por eso, consideró “importante decirle a la gente que no vamos a resolver los problemas de la inflación de la noche a la mañana, no vamos a salir del cepo de la noche a la mañana, nos va a llevar un año. El primer año va a ser un año intenso de trabajo para ordenar las cuentas públicas que es lo que tuve que hacer en Jujuy, resolviendo 32 años de déficit fiscal, que me llevó dos años”. Y remarcó que el Estado se agrandó de sobremanera con cada vez más empleados públicos en las empresas y organismos estatales.

Sobre la posibilidad de ajuste, sostuvo que “ya se produjo”. “Estamos viviendo el peor ajuste de los últimos tiempos, con la inflación que hay. Y hay miradas distintas incluso dentro de Juntos por el Cambio respecto a esta situación”, remarcó.

Vaso medio lleno

El precandidato resaltó que pese a que el 2024 será difícil, “hay que ver el vaso medio lleno”. “El campo va a tener una mejor cosecha, la clave de las exportaciones y el ingreso de dólares. Hoy, el 70% del ingreso de dólares de exportaciones son por la agroindustria y alimentos. También Vaca Muerta, las provincias que producimos litio y tenemos un buen plan en economía del conocimiento”, afirmó. Y agregó: “en la balanza comercial, tenemos proyectados 100 mil millones de dólares en exportación y 80 mil millones de importaciones, van a sobrar 20 mil millones de dólares que tienen que ir al Banco Central”.

“Lo otro que hay que hacer es poner en marcha un programa federal. Integro como gobernador el norte grande y vengo remando con los gobernadores que son ocho peronistas y dos somos radicales, pero bajamos las banderas partidarias para tener un plan de desarrollo. Y tenemos un plan de 30 mil millones de dólares para 15 años, un master plan de logística”, contó.

Respecto a Misiones, dijo que se debe “resolver problemas de inequidades, y en ese plan está el gasoducto para traer gas a Corrientes y Misiones, resolver el problema de energía. Ustedes (por la tierra colorada) son grandes generadores de energía que va a mitad de precio pero llega al doble en el norte. Lo mismo con el transporte. Vamos a tomar medidas que tienen que ver con las economías regionales”.

“Hemos anunciado la eliminación de retenciones a exportaciones de 200 productos importantes. Vamos a mirar la zona de frontera”, acotó. Por todo ello, indicó que la idea es tener un vínculo correcto con todos los gobernadores, generando una gran transformación en la matriz productiva.

Morales dijo que “no es verdad que vamos a llegar y sacar los planes, sí es verdad que vamos a sacarle el manejo a los intermediarios y jefes de las organizaciones sociales que le meten la mano en el bolsillo de los más pobre. Y vamos a obligarlos a que se capaciten en un oficio. Si van a un corte o cometen un delito, sí van a perder el plan”.