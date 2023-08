Lanzan créditos para mujeres emprendedoras en Misiones

miércoles 02 de agosto de 2023 | 6:04hs.

El programa para el desarrollo productivo y financiero de las mujeres misioneras fue presentado ayer en Posadas destinado a emprendedoras y empresarias de la provincia. Incluye créditos otorgados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con montos que van desde $1.000.000 a $ 30 millones, con 24 y 48 meses de plazo y entre seis meses y un año de gracia.

La idea nació en Misiones, a partir de la representación local del CFI y de miembros de la Cámara de Mujeres Empresarias (Camem) y rápidamente la Nación salió a respaldarlo. Aportará financiamiento y capacitaciones para acercar a las mujeres al mundo financiero y el modelo se replicará en todo el país.

De los lineamientos generales y presentación participó el gobernador Oscar Herrera Ahuad, quien encabezó un acto en el auditórium de la ex Estación de Trenes en Posadas que estuvo repleto de mujeres. Viajó especialmente desde Buenos Aires Ignacio Lamothe, secretario general del CFI, para acompañar a Viviana Rovira, la representante de la provincia en el Consejo. También estuvo presente el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.

“Vemos que la realidad de las mujeres no es la misma que la de los hombres porque económicamente nos falta. De allí surge la propuesta con ideas de la Camem y que no tiene techo, porque no es sólo para emprendedoras, sino también para empresarias”, explicó Viviana Rovira.

Aclaró que “no se trata sólo de créditos, sino que queremos que haya capacitaciones. En octubre se desarrollará en Iguazú una jornada para aprender sobre cuestiones financieras para que no se repita lo que ocurrió en pandemia que impulsamos 21 cooperativas de trabajo y muchas se extinguieron porque no saben cómo seguir”.

Lamothe reveló que “hace ocho semanas que desde Misiones nos propusieron esta idea y eso nos motivó a presentar un programa de trabajo con un anclaje nacional”.

Remarcó que “esta idea que nació acá, se va a federalizar, se replicará en todo el país. Se trata de darle centralidad al acceso de las mujeres al mundo financiero y no agotarlo en un crédito, sino contemplar la relación de las mujeres con el mundo emprendedor y las finanzas”. Y adelantó que el Banco Interamericano de Desarrollo o la Comisión Nacional de Valores son algunos de los organismos que se empiezan a sumar para aportar en el programa”.

El primer mandatario misionero en tanto, puntualizó que “el programa surgió a partir de la necesidad de generar el financiamiento para aportar al sector productivo de la mujer. No es habitual que esto suceda en tiempos de crisis, donde la macroeconomía golpea a la Argentina”.

Herrera Ahuad destacó “la decisión política que se toma para este financiamiento, con la visión en el trabajo y la gestión de la mujer misionera que es emprendedora. Con herramientas, es capaz de potenciar sin límites todas sus actividades”.

Rubros

El programa incluye la gran mayoría de los rubros donde la mujer tiene fuerte presencia en la economía misionera. Incluye a la agricultura, ganadería, exportación de minas y canteras, industria, pasando por la energía, tratamiento de residuos, economía circular o construcción.

Se amplía al comercio, servicios de transporte y almacenamiento relacionados con la producción, la industria del software y servicios informáticos.

Además, enseñanza en instituciones terciarias y universitarias orientadas en formación técnica y profesional, la salud y los servicios científicos y técnicos.

La forma de distribución y de acceso a los créditos