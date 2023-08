El incremento de los minibasurales causa malestar en Iguazú y San Pedro

martes 01 de agosto de 2023 | 6:04hs.

Los minibasurales que se forman en áreas públicas son una problemática que persiste en varios municipios de Misiones. Particularmente en Puerto Iguazú y San Pedro, durante el último tiempo la situación es denunciada por vecinos que ven en está práctica un potencial daño para la salud de su comunidad.



En San Pedro, el servicio de recolección de residuos, funciona de forma normal y existe un proyecto de una Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos que aún no está en funcionamiento, pese a ello existen personas que no toman conciencia y arrojan todo tipo de residuos al aire libre, así sea en la vía pública como en espacios verdes, lo que genera malestar entre quienes residen en dichas zonas ya que son espacios en los que proliferan todo tipo de alimañas, emanan olores desagradables y se contamina el medioambiente.



En este caso, vecinos que viven a pocos metros de la zona urbana de San Pedro se acercaron a El Territorio para manifestar su preocupación, por un “basural a cielo abierto” que se está formando en una calle lateral en paraje Tirica, paralela a la ruta nacional 14, donde además de pedazos de electrodomésticos y residuos domiciliarios se desagotan camiones atmosféricos con líquidos cloacales de cámaras sépticas y letrinas.



“Nos preocupa esta situación que pone en peligro nuestra seguridad y salud, la basura es arrojada a cualquier hora del día, ahora los camiones atmosféricos lo hacen en horas de la noche por lo que nos resulta difícil ver de quién exactamente se trata. Pedimos se regule esta actividad en la localidad y que este tipo de desechos sean alojados en un Centro de Transferencia Final”, manifestaron desde la Comisión Vecinal del Paraje Tirica.



Para evitar que el basural se extienda, los vecinos limpiaron y cortaron las malezas alrededor del sitio, incluso colocaron maderas para tratar de cerrar el camino y así evitar el paso de los camiones, sin embargo, éstos fueron removidos y nuevamente observaron que se vació un camión atmosférico, ya que se ven los desechos cloacales entre los demás residuos.



La situación fue puesta en conocimiento del municipio hace ya dos meses y luego de que la situación se reiteró, insistieron ante el alcalde quien se comprometió en acercar cargas de tierra para cerrar el acceso.



Eso podría resolver en parte el problema pero no representa una solución definitiva, lo ideal sería que en la localidad se regule la actividad y exija a quienes prestan el servicio realizar los depósitos en lugares adecuados como lo son los Centros de Transferencia Final, sostuvieron.



Problema de no acabar en Iguazú

Puerto Iguazú busca imponerse como ciudad sustentable, sin embargo, la problemática de los minibasurales en cada esquina se multiplica en todos los barrios. A eso se suma la falta de recolección de residuos en los barrios, lo que promueve el caos en las veredas ante la gran cantidad de perros abandonados en las calles. Los vecinos elevan sus quejas, aunque no reciben respuestas.



Silvia Ruch, que reside en el barrio 20 Viviendas, elevó una serie de quejas durante tres semanas a la Dirección de Saneamiento Municipal porque sus vecinos volvieron a transformar en un basural a la calle Las Valerianas, que fue recuperada por el municipio hace poco más de un año cuando los vecinos hicieron publicó el abandono.



El municipio había abandonado en el lugar las obras de empedrado y los vecinos arrojaron basura en la calle creando un basural a cielo abierto.



“Nos quejamos, envié videos y fotos de cuando arrojaban restos de podas, al otro día una vecina tiro más ramas y bolsas de residuos, vino bromatología y miró pero no hicieron nada y la basura sigue ahí hace más de 20 días”, expresó.



Desde la Dirección de Saneamiento, Stella Maris Trezza -en diálogo con este medio- indicó que se iban a ocupar no sólo de la limpieza sino de multar a los vecinos hasta el momento no han realizado la limpieza.



Cabe destacar que las quejas por los residuos se multiplicaron en todos los barrios, ya que el servicio de recolección de residuos se encuentra reducido por que cinco camiones recolectores están fuera de servicio y el malestar de los vecinos crece ante la falta de respuesta por parte del municipio.

Con la información de corresponsalías San Pedro y Puerto Iguazú