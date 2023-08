La Estudiantina ya tiene cronograma y fecha de inicio

martes 01 de agosto de 2023 | 6:05hs.

Los días para que comience la gran fiesta de los estudiantes están contados. Y es que ayer se confirmaron las fechas de las pruebas piloto, las noches de calle y hasta el show de scolas de la edición 2023 de la Estudiantina posadeña. El cronograma completo se dio a conocer con la jornada oficial y días tentativos en caso de suspenderse por inclemencias del tiempo u otras cuestiones.



Según el pautado todo comenzará el 22 de este mes con la primera prueba piloto, una de las jornadas más esperadas por los jóvenes secundarios. En caso de no poder llevarse a cabo ese día, la fecha comodín elegida para celebrar la prueba piloto pasa para el miércoles 23.



En tanto, la segunda jornada de prueba antes de la largada oficial es el 6 de septiembre, mientras que la fecha comodín en caso de suspensión es el día siguiente.



El cronograma también cuenta con una jornada de Expo Carrozas en que todas las escuelas competidoras expondrán sus obras el 21 de septiembre, Día del Estudiante. Sin embargo, la expo está sujeta a cambios y modificaciones ya que todavía no se logró consensuar la decisión y seguirá en estudio durante los próximos días.



Respecto de las noches de calle serán los días 22, 23, 29 y 30 de septiembre. Y se eligieron los días 24 de septiembre y domingo 1 de octubre como fechas tentativas en caso de suspensión o postergación de alguna noche de calle oficial, ya que el objetivo es llegar al menos a tres noches de calle cumplidas.



La prueba piloto en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez será el lunes 2 de octubre o martes 3. Mientras que el gran cierre de la fiesta se llevará a cabo con el Show de Scolas el viernes 6 de octubre, y en caso de no realizarse las fechas tentativas acordadas son sábado 7 y domingo 8 del mismo mes.



Pero, aunque las fechas del comienzo de la fiesta más importante de los estudiantes ya confirmaron, aún resta llegar a un acuerdo con el lugar de su realización. Y es que en los últimos días, la Municipalidad propuso trasladar el evento al Parque la Cantera -en la zona de la cascada de la costanera-, espacio rechazado rotundamente por los jóvenes.



Desde la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (Apes) justificaron que el lugar recomendado para llevar a cabo la fiesta no es apto para el evento ya que se trata de un espacio más pequeño que el Cuarto Tramo de la Costanera. Además, aludieron que la zona cuenta con desniveles y muchas lomadas de burro y está muy cerca del hospital. “Y nos parece gravísimo exponer a los pacientes y tantas personas que concurren al Parque de la Salud a un show musical de tantas horas de duración”, detalló Katia Henn, presidenta de Apes, a El Territorio.



“Queremos que se escuche nuestra voz y que no se traslade la fiesta. El Cuarto Tramo es un lugar tradicional y emblemático de nuestra fiesta”, agregó la joven.



En ese marco, el pasado 29 de julio lanzaron una convocatoria online para juntar firmas y solicitar que la Estudiantina no cambie de lugar. La petición está disponible en www.change.org y hasta el momento cuenta con 11.286 firmas, esperan llegar a las 15 mil.



En el pedido destacan que el espacio para celebrar la fiesta está determinado por normativa legal “ordenanza que debe ser cumplida y una Estudiantina que debe ser valorada”.



En los próximos días seguirán las reuniones para llegar a un acuerdo y determinar el lugar en que se llevará a cabo la fiesta.