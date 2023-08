Puntos Preventivos barriales asisten a familias por consumo problemático

martes 01 de agosto de 2023 | 6:04hs.

Los Puntos Preventivos son dispositivos territoriales comunitarios que brindan contención y asistencia por consumo problemático a familias de la comunidad. Actualmente en la provincia hay más de 30 espacios dependientes de la Subsecretaría de Prevención de Adicciones y planean la apertura de 50 más, en conjunto con el Consejo Pastoral de Misiones.



En diálogo con El Territorio, el subsecretario Roberto Padilla contó que el foco está en la prevención y asistencia de las adicciones. “En el 80% de los casos son mujeres las que se acercan a buscar ayuda, pero no para ellas, sino para un familiar directo como ser pareja o hijos. Nosotros brindamos esa primera escucha con contención psicológica y de acuerdo al contexto familiar, articulamos con otros espacios”.



En la misma línea, resaltó que uno de los consumos más naturalizados es el alcohol ya que se trata de una sustancia de venta legal. Según detalló, desde la adolescencia los propios familiares impulsan y habilitan la ingesta de esas bebidas que resultan dañinas y pueden transformarse en un consumo problemático. Tras estudios y encuestas realizados en la provincia, se determinó que la mayoría de los adolescentes consumen bebidas alcoholizadas a partir de los 12 años.



En cuanto al acompañamiento que se realiza frente a esos casos en los Puntos Preventivos, Padilla mencionó que primero hacen una evaluación. “Tratamos de buscar una apreciación del contexto que muchas veces es el causante de que un menor se refugie en un consumo. Buscamos resguardar el derecho superior del niño, de la niña, adolescente y a partir de ahí vemos si está escolarizado, si en la familia existen antecedentes y si se trata de una sustancia en particular o de un policonsumo”.



Asimismo, si la persona que solicita asistencia tiene un vínculo con algún familiar, desde estos espacios buscan a un adulto responsable que pueda acompañar el proceso. De la misma forma, se contactan con la escuela para la reinserción al sistema educativo. “Tratamos de fortalecer los vínculos y que el punto preventivo se transforme no solamente en un espacio donde se brinda una actividad puntual, sino que se ofrezcan herramientas para toda la familia, sin una edad límite”, indicó el subsecretario.



Barrio San Gerardo

En el barrio San Gerardo de Posadas funciona un Punto Preventivo desde fines del año 2020. El coordinador del lugar, Pablo Cardozo, dijo a este medio que trabajan en conjunto con la Subsecretaría de Abordaje y la Subsecretaría de Prevención.



“En el establecimiento que estamos funcionaba antes una escuela, nos costó un tiempo hasta que los vecinos nos identifiquen. Fuimos casa por casa promocionando este espacio y las actividades que realizamos”, relató.



Desde que se instalaron, hubo una significativa mejora en términos de seguridad y búsqueda de contención en el barrio. Cada vez más personas consultan para recibir apoyo psicológico, asistir a talleres o clases de apoyo. Con esas propuestas, más de 300 familias ya tuvieron contacto con el Punto Preventivo San Gerardo y en lo que va del año recibieron alrededor de 30 consultas por consumo problemático.

El espacio ofrece talleres, charlas y clases de apoyos. Foto: Víctor Hugo Paniagua

En lo que refiere al acompañamiento, Cardozo destacó que trabajan de manera articulada con el Imefir, con el Hogar de Día y con el Centro Manantial. “Vemos que hubo un avance y que este centro funciona como espacio de contención a niños y adolescentes. Antes no había un lugar donde pudieran asistir, más allá de una plaza, pero tampoco era un lugar cuidado. En el punto preventivo encuentran esa contención, los padres mandan a sus hijos sabiendo que acá hay un grupo de personas que trabajan diferentes temáticas”, detalló el coordinador.



Una de las consultas más reiteradas es por salud mental y ante esa demanda trabajan con profesionales que van hasta el barrio, con el hospital y el Imefir. Actualmente, brindan asistencia por consumo, violencia y problemas familiares. A su vez, se desarrollan los talleres de cocina y repostería, electricidad, todos con certificación.



A largo plazo, planean conformar una cooperativa de trabajo y que los cursantes puedan elaborar sus productos en las instalaciones del Punto Preventivo, con todas las herramientas que ofrecen y luego comercializarlos. Algunos ya comenzaron a vender sus productos y eso generó interés en otros vecinos que planean aprender un oficio y tener un ingreso.



Por otra parte, hay talleres y charlas para mujeres, clases de funcional y newcom que es una actividad adaptada para adultos mayores. En tanto, los niños y adolescentes pueden asistir a clases de apoyo, arte y reciclado y clases de música.



El lugar permanece abierto para asesoramiento de lunes a viernes de 7 a 13 y de 14 a 19. Se ubica en la Calle 125 3921, al lado del Cemoas en el barrio San Gerardo. Para consultas o información el contacto es el 3764-843424.

Días y horarios de actividades en San Gerardo

En el Punto Preventivo San Gerardo hay diferentes actividades para todas las edades, así como acompañamiento profesional. Allí los interesados podrán acceder a trabajadores sociales, psicólogos, consultores psicológicos, acompañantes terapéuticos, entre otros.



Asimismo, las clases de apoyo para nivel primario y secundario se desarrollan los lunes y miércoles de 9 a 11 y martes y jueves de 14 a 15.30. En tanto, los talleres de música se realizan los martes de 14 a 15.30 y los jueves de 9 a 10 y de 15.30 a 17. El curso de electricidad, todos los miércoles de 17.30 a 19.30, las clases de funcional se realizan los martes de 9 a 10 y el curso de cocina y repostería se realiza los miércoles de 8 a 11 para el primer año, y para el segundo, jueves de 8 a 11.