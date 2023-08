Tras el incidente, Jhonny Deep apareció usando un bastón

martes 01 de agosto de 2023 | 6:00hs.

Johnny Depp no está pasando por su mejor momento. A pesar de haber ganado el juicio por difamación contra Amber Heard, actriz y su ex esposa, el actor y músico enfrenta una mala racha. Luego del enfrentamiento legal, el camino de Depp parecía finalmente despejarse.



Lejos está ello de ser así. Hace unos días, fue hallado inconsciente en un hotel de Budapest, ciudad en la que estaba de gira junto a su banda Hollywood Vampires.



“Todo estaba listo para el show: el escenario, el equipo... Ni siquiera se me ocurrió que podría haber un problema, sobre todo porque los miembros de la banda (con excepción de Depp) habían hecho la configuración de sonido durante la tarde”, contó por aquel entonces un miembro del equipo de producción del show.



Al episodio en Budapest se suma ahora una fractura de tobillo, la cual obligó al actor a aparecer en público usando un bastón, a sus 60 años.



Luego de su paso por la ciudad europea, él y su banda se dirigieron a Boston para realizar una serie de shows que habían suspendido con anterioridad al igual que en New Hampshire y Nueva York. La cancelación fue producto del accidente que sufrió el actor. Sin dudas, no está pasando por uno de sus mejores momentos físicos.