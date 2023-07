Buscan incrementar el consumo de maracuyá

lunes 31 de julio de 2023 | 6:04hs.

El maracuyá es una de las tantas frutas que se produce en Misiones. Entre las variedades que hay, es una de las que busca posicionarse más allá de las hortalizas, que es uno de los fuertes de la provincia. Son 30 hectáreas de producción divididas en varios municipios de la tierra colorada.



Tiene un mercado muy variado, y el consumo local aún no es fuerte. No obstante, es un producto muy solicitado por el mercado de Buenos Aires y las grandes industrias del congelado.



Diego Bremm, agricultor de Ruíz de Montoya, en diálogo con El Territorio contó que “hace cuatro años se dedica a la plantación de maracuyá en tres hectáreas, para la venta local y con destino hacia Buenos Aires en formato de fruta y en pulpas congeladas”.



“El formato congelado lo vendo a una industria de la zona, y la fruta la utilizo para consumo propio, de la zona y para el Mercado Central de Posadas”, contó el productor. Según Bremm, la producción de la fruta amarilla en Misiones ronda entre el 7% y 10% porque aún no hay gran demanda de consumo en la tierra colorada. “El consumo fuerte se encuentra en Buenos Aires, el maracuyá puede ser utilizado para postres, heladerías, mermeladas, jugos, entre otros. Por eso, el consumo en la capital de la Argentina es importante”. Bremm explicó que las últimas temporadas de sequía perjudicaron la producción. “Estimaba producir 35 toneladas, y sólo pudo cosechar 6 mil kilos”.



Plantación

Bremm explicó que entre junio y julio se planta la fruta en invernáculo y cuando la planta tiene alrededor de 40 centímetros se la pasa a chacra, “es una especie propensa a las heladas, por lo que cada año tengo que volver a sembrar y plantar cada año. Para los primeros días de febrero o enero tiene fruta hasta los primeros días de frío en el invierno”.



Expresó que “el maracuyá tiene un gran potencial. El 30% se comercializa en fruta fresca y el 70% en pulpa. La demanda principal está en Buenos Aires, pero en la provincia también puede crecer. El interés sobre la fruta avanza año a año”.



El agricultor destacó el asesoramiento del Ministerio del Agro así como también los subsidios que brinda el Estado al sector a modo de paliar diversas situaciones. En Ruíz de Montoya hay alrededor de diez productores de Maracuyá, y según Bremm, es de las localidades que concentra mayor cantidad de agricultores dedicados a la fruta.



Por otro lado, desde el Ministerio del Agro y la Producción se llevan adelante acciones para todo el sector productivo, en este caso, según la directora de Fruticultura, Paula Sánchez, se entregaron cerca de 50 mil plantines de palta hass y maracuyá para promover y fortalecer la producción de estás frutas en la provincia.



“La calidad de los frutos, se vieron afectados por el déficit de precipitaciones, obteniendo frutos de bajo calibre y se detectaron muchos daños por quemado del sol. Las plantaciones de maracuyá se distribuyen en regiones con baja incidencia de heladas, encontrándose principalmente en los municipios de San Javier, Campo Viera, Campo Grande, Jardín América, Dos de Mayo, San Vicente y Eldorado”, explicó Sánchez.



Los relevamientos realizados en territorio por el Ministerio, sostienen que la superficie actual del maracuyá es de 30 hectáreas.