Tras un taller se enamoraron de la confección con telar

lunes 31 de julio de 2023 | 6:04hs.

Un grupo de nueve mujeres se inscribió a uno de los cursos que dicta la Universidad Popular de Misiones y hoy, a pocas clases de finalizarlo, están entusiasmadas y enamoradas de la técnica de tejido con telar en peine. La capacitación es dictada por Daniel Cáceres quien es autodidacta y aprendió a utilizar el telar de la mano de Marita, una artesana que durante 20 años confeccionaba y comercializaba tejidos en Puerto Iguazú.



La Universidad Popular de Misiones es una institución social de educación no formal (no exige terminalidad educativa), que refiere a la universalidad del conocimiento y que actúa como iniciativa para el desarrollo cultural de los vecinos de los municipios, cuyo objetivo es promover la participación social, la educación, la capacitación y la cultura. En Iguazú impulsaron una gran cantidad de cursos y en esta oportunidad ofrecen capacitaciones de construcción en seco y telar de peine.



Tras la convocatoria, un grupo de nueve mujeres, la mayoría artesanas que trabajan con crochet y técnicas a dos agujas, fueron las primeras en inscribirse al curso del telar de peine, entre ellas tres hermanas que se inscribieron simplemente porque su abuela tejía en un telar y nunca aprendieron la técnica. Tras comenzar el curso y al adquirir experiencia con el telar se enamoraron del oficio y la mayoría manifiesta la intención de comprar un telar aunque sólo sea, en principio, realizar tejidos para regalar.



Al respecto, el capacitador Daniel Cáceres, se mostró muy contento con el avance de sus alumnas y si bien el manifiesta no ser profesor supo inculcar técnicas y aprendizaje a lo largo de varios años de trabajo con la artesana Marita. “Yo no soy profesor, soy autodidacta y todo lo que se aprendí trabajando con Marita, primero fui vendedor y ella vió mi potencial y me enseñó. Hoy fabrico tejidos y los vendo a través de Instagram”, explicó Cáceres.



Respecto a cómo fue convocado para dictar el curso, Cáceres indicó que desde la Oficina de Empleo se contactaron con Marita y ella lo recomendó, ya que no se encuentra actualmente en Puerto Iguazú. “Me siento emocionado con la indicación y lo tomé como un desafío personal, comenzamos a trabajar, el desarrollo de las clases fue muy bueno, entonces a pedido de las alumnas incorporamos un tema al programa que es tapiz y ahora que faltan pocas clases incorporamos los conceptos básicos”



Haciendo referencia al desarrollo y avance de las alumnas Cáceres se mostró feliz con sus alumnas. “Al principio demorábamos horas para armar el telar, ahora avanzan rápido. Tenemos un grupo de whatsapp donde compartimos imágenes y cada una opina cómo se puede copiar el diseño y todas manifestaron intención de comprar un telar para seguir trabajando y aprendiendo con el desafío de implementar relieves y demás técnicas a sus tejidos”.



Por su parte, Ingrid Bleke (63), una de las alumnas que además es artesana que confeccionaba prendas con dos agujas o crochet. “Al principio costó mucho, era muy complicado, pero ahora ya estamos cancheras. Daniel, aunque dice que no es profesor nos enseñó con mucho esmero, dedicación y amor” y agregó: “No sé si me dedicare a vender productos hechos con el telar, pero seguramente los regalare”.



En tanto Georgina Coronel de 51 años, se reunió con dos hermanas y decidieron anotarse con el fin de afianzar el recuerdo de su abuela. “Soy artesana, vendía mis productos en las ferias, pero decidí con mis hermanas comenzar el curso porque mi abuela tenía un telar, hacía hermosos tejidos pero nosotras nunca aprendimos a usarlo, es como cumplir una tarea pendiente”.



Cabe destacar que en el curso de telar en peine las alumnas adquieren conocimientos que le permitirán montar el telar, producir de telas: tafetán balanceado, rayado vertical, regular e irregular, rayado horizontal regular e irregular, cuadrillé, elaboración de alfombras y utilitarios.