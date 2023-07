Verónica Lozano sobre Corcho: “Es el amor de mi vida”

lunes 31 de julio de 2023 | 6:00hs.

La conductora Vero Lozano y el empresario Corcho Rodríguez comenzaron a salir en 2008, primero en secreto debido a que él tuvo una muy mediática relación con Susana Giménez, que no finalizó en los mejores términos y hasta se habla de una enemistad entre la diva y Lozano que perdura hasta la actualidad.



Sin embargo, el tiempo pasó y se afianzó el amor, nació Antonia, lo que los comprometió más como familia y hoy Vero y Corcho celebran 15 años de unión.



“Cuando empezamos a salir, yo tenía 26 años y él 46, no había presiones ni expectativas, todo fue fluyendo y se dio esta hermosa relación”, explicó la conductora, modelo y psicóloga según publicó la revista Gente. “Él es el amor de mi vida. Mi amor, absolutamente. El desafío siempre es la construcción de los vínculos, las formas en las que va mutando todo, cómo se va acomodando. El es un gran compañero”, dijo, aunque subrayó que aún no ven la necesidad de casarse.