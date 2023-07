Excombatientes escribieron un libro para inmortalizar sus historias

lunes 31 de julio de 2023 | 6:04hs.

A 41 años de la Guerra de Malvinas, excombatientes de San Pedro presentarán un libro con relatos de su vivencia durante y después del conflicto. Tras cuatro años de esfuerzo y un proceso que abrió heridas, el libro “Malvinas Testimonios desde la Selva” plasma la vivencia de diez veteranos.



Con una portada que pone en relevancia el peso que tiene en sus vidas aquel conflicto bélico de hace más de cuatro décadas, la obra literaria deja un legado para que ese rico contenido histórico no se pierda trasciende generaciones. El lanzamiento está previsto para el jueves a las 18 en el Concejo Deliberante local.



Precisamente, estos héroes de Malvinas, que representan orgullo y honor a los sampedrinos, juntaron fuerzas para revivir la guerra y remover una herida abierta. Según cuentan, son recuerdos que por más que pasen los años, no se olvidan.



De está manera, el propósito de la obra es transmitir minuciosamente los detalles de lo vivido por cada uno de ellos durante y después de la guerra. Un post combate con vivencias más crudas que la guerra misma, testimonio que después de mucho esfuerzo y la suma de voluntades, hoy forman parte de las páginas de un emocionante libro.



El principal objetivo del escrito, es dejar un material donde las personas en general, pero en especial docentes y alumnos, puedan conocer la verdadera historia. Está narrado con la premisa de un total de diez testimonios, que encierran momentos y situaciones diferentes en torno a un mismo hecho.



“Es un sueño muy anhelado, dejar un precedente en nuestro pueblo con el relato en primera persona sobre las vivencias de los diez veteranos de guerra. Es una alegría, una emoción muy grande tener en nuestras manos el libro Malvinas, Testimonios desde la Selva y que pase a estar en bibliotecas de las escuelas” indicó Luis Bogado, uno de los excombatientes.



Asimismo, el libro aparte de los relatos, contiene ilustraciones que se complementan con la palabra. La artista Mariela Montero y la imagen en portada, evidencian el amor de los soldados por las islas Malvinas y hacen hincapié en cómo ese momento marcó sus vidas para siempre.

El diseño de la portada está compuesto por las Malvinas y una araucaria. Foto: Carina Martínez

Entre los detalles de la obra, se puede observar una bandera de fondo que rodea un corazón abierto. “Lo que es Malvinas para nosotros significa mucho y es una herida que todavía sigue abierta. Hasta que no logremos recuperar quizás a través de las cancillerías seguirá ahí” señaló Bogado al hacer referencia al significado de la ilustración.



En el interior del corazón abierto está una imagen de las islas Malvinas y a un costado se luce una araucaria, para identificarlos como sampedrinos.



La publicación fue posible gracias al trabajo mancomunado de los veteranos y la Biblioteca Popular Thay Morgenstern junto al museo Cacique Bonifacio Maydana, a cargo de Mariana Palma. Entre todos, gestionaron la financiación para la edición e impresión del libro.



“La biblioteca es como nuestra madrina. Mariana se encargó de muchas gestiones, realizó un enorme esfuerzo y se consiguieron fondos para la impresión de la primera tirada. Estamos muy agradecidos con ellos, con la ilustradora Mariela, con Pablo Camogli en el prólogo y con nuestras familias que nos bancaron en este proyecto”, agregó el soldado.



En tanto, lo recaudado con la venta del libro será destinado a un segundo sueño que tienen los ex combatientes. Se trata de la construcción de un museo y un Salón de Usos Múltiples (SUM) donde puedan reunirse a compartir con sus allegados. En ese sentido, la propuesta resulta muy interesante, ya que los sampedrinos contarán con un espacio donde apreciar elementos que formaron parte de la guerra y que con enorme cuidado atesoran los veteranos.



El proyecto está en la etapa inicial, cuentan con el predio y mucha fuerza de voluntad, por lo que toda donación para este fin, será recibida. Los ex combatientes que cuentan su historia en el libro son: Luis Bogado, Celso González, Eduardo González, Jorge Grondona, Luisildo Jasehke, Ángel Moreira, Enrique Núñez, Miguel Ángel Núñez, Abelito Procopio y Francisco Viera.



El libro ya está disponible para la pre venta en la biblioteca Thay Morgenstern y su lanzamiento oficial está previsto para este jueves 3 de agosto a las 18 en las instalaciones del Concejo Deliberante de San Pedro. Invitan a toda la comunidad sampedrina a compartir y presenciar este momento.