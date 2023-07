El antijefe de una época y esa es una gran virtud

domingo 30 de julio de 2023 | 6:04hs.

Comencé a trabajar en el grupo periodístico de El Territorio cuando empezaban los 90 en el canal de noticias Telsat. Eran tiempos muy distintos a los actuales. No sólo por la manera artesanal de trabajar las noticias en épocas en que internet era pertenecía al mundo de la ciencia ficción sino también porque el concepto de liderazgo no tenía el perfil de ahora. En esa época el jefe o el director de cualquier medio periodístico o empresa generalmente estaba aislado del equipo de los trabajadores. Para hablar con “el jefe” había que superar una larga cadena de gerentes, directores y secretarias. Por eso recuerdo a Tono como el antijefe de esos años. No había que pedir audiencias para verlo. Bastaba con llegar a su oficina. Estaba siempre disponible para escuchar a todos. No era simpático pero intentaba terminar cada diálogo con alguna sonrisa.

En Telsat, recorría cada rincón para ver cuál.era el trabajo que hacían allí los camarógrafos, redactores, editores y locutores. Pero no con el ánimo del jefe controlador o tirano. Nada de eso. Le interesaba hablar con todos. Quería saber detalles de cada tarea. Preguntaba con voz calma y prestaba atención a cada respuesta. Por ese rasgo lo recuerdo hoy como “el jefe” que todos quisiéramos tener. Su partida nos sorprendió a todos en este sábado invernal. Hacía mucho tiempo que no lo veía. Las últimas veces que hablamos recordamos gente que engrandeció nuestro querido El Territorio. Y nos despedimos con el respeto y el afecto de siempre. Gracias, Tono, por lo que nos enseñaste. Descansá en paz.





