Passalacqua: “Massa tiene una visión más federal que el resto”

domingo 30 de julio de 2023 | 6:05hs.

El gobernador electo de Misiones, Hugo Passalacqua, remarcó los motivos que llevaron a la Renovación a decidirse a acompañar la precandidatura de Sergio Massa a la presidencia por el frente Unión por la Patria.

Como primer dato resaltó que la Renovación con el aspirante a la presidencia logró pactar un pari passu, es decir un acuerdo en igualdad de condiciones, de acompañamiento o sociedad política a partir de un entendimiento para apoyar a Massa.

Quien asumirá de nuevo como gobernador de Misiones en diciembre -había estado en la misma función entre 2015 y 2019-, explicó que tal modalidad de acuerdo se dio como parte de la arquitectura política concebida por Carlos Rovira como conductor del espacio y en un todo de acuerdo con quienes integran la mesa de decisión.

“Nos pareció que por lejos es el precandidato a presidente que tiene una visión más federal que el resto, que tiene su partido propio, experiencia de gestión y una relación con Misiones muy particular, muy estrecha, muy buena, muy consecuente y muy cumplidora”, sostuvo Passalacqua en una amplia entrevista realizada en Acá te lo contamos por Radioactiva.

“Nosotros estamos convencidos de que las provincias y la Nación, son aparceras, la patria son las provincias, porque son preexistentes a la Nación”, sostuvo al redoblar la idea.

Usted viene señalando que Massa es el cambio, pero se le cuestiona a él que ya está en el poder, ¿cómo explica?

Da la impresión de que Massa preside el país, pero el presidente es Alberto Fernández, que no es exactamente un gran presidente. Massa es ministro de Economía y no tiene los resortes del Estado. Sí es una persona valiente que agarró no una papa caliente -como se dice- sino kilos y kilos de brazas ardiendo en sus manos, sin guante de amianto, nada. Se la entregaron así y tuvo el coraje, la valentía, la audacia, el criterio de pilotear una nave que estaba en malas condiciones. Y lo está haciendo muy bien, repito solamente como ministro de Economía. Por eso el cambio es Massa para el país, si se convierte en presidente y si la voluntad popular así lo decide. Él puede cambiar el país hacia un rumbo sólido y sin extremos.

Hay muchos extremismos, a los cuales personalmente les disparo, nunca son buenos. Creo que las cosas salen por la vía del diálogo, del consenso, de los acuerdos, de la disputa si hace falta democráticamente, pero con buen tono y respeto y es la forma de gestionar de Massa. Es un ministro de Economía que de ser presidente puede cambiar este país, llevarlo hacia un rumbo cierto, seguro, certero, de diálogo, probablemente con valentía, negociando en forma inteligente como viene demostrando con el FMI por las deudas, que nos tienen atrapados hace varios años. Deuda que no contrajo este gobierno, de eso hay que ser conscientes. Por eso, el cambio de rumbo seguro, es Massa. No podría decir si Fernández fuese reelecto, eso sería continuismo.

Viene defendiendo desde hace años la idea de un mayor federalismo, al argumentar la preexistencia de las provincias. Parece que tal prédica se va extendiendo en muchos lugares, hasta se armó una polémica cuando se habló del pituquismo porteño en Córdoba…

Bueno, nosotros tenemos una posición, obviamente federal desde el momento en que somos un partido provincial, somos un esquema provincialista, misionerista. Por eso dije del gran acuerdo político que hizo que podamos poner a nuestros candidatos misioneristas en la lista de candidatos. Son de la Renovación, más allá de que técnicamente, por cuestiones legales, se llama innovación federal, pero es la Renovación. O sea, Misiones pone sus propios diputados que representan al pueblo, los intereses de Misiones, que parece una frase hecha, pero es la verdad, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. La palabra diputados o senadores, o sea, legisladores nacionales, es una especie de trampa semántica, porque parece que se van y son legisladores de la Nación. No, son legisladores de Misiones ante la Nación; llevan los problemas, intereses, esperanzas, desesperanzas de los misioneros ante la Nación.

¿Qué esperan de Massa?

Tener un ministro de Economía que se ha comportado muy bien con la Provincia, que podemos hacer un acuerdo donde la lista que la acompaña no es de su espacio político, sino de la Renovación, nos gratifica mucho y nos da garantía de federalismo. Él habilitó que la lista de senadores y diputados de Sergio Massa en Misiones, sea de la Renovación. Queremos sumar, por supuesto, pero los candidatos son puestos por la Renovación, que nos da una garantía inicial muy poderosa de que él va a cumplir los pactos preexistentes de hace 150 años, de que las provincias son la patria. Todo eso conforma lo que yo llamo Massa es el cambio. Esto no había ocurrido antes con otros candidatos, en el resto del país esto no ocurre. Se logró acá, de un partido provincialista, misionerista en este caso, va adherido a un presidente de otro espacio, pero que nos da garantía de buen comportamiento con Misiones, de federalismo, para nosotros es muy importante y no es una cosa de seguidismo. Creo que votar a Massa y me tomo el atrevimiento con toda modestia y humildad, de invitar a los misioneros a votar a Massa, porque es lo mejor que nos puede pasar. No lo hago yo, Passalacqua, porque soy una circunstancia, un trabajador nada más; pero es para que el pueblo de Misiones logre las cosas que él ama, cosas concretas, barrios Promeba, cordón cuneta, agua, puente, mejoramiento del sistema energético, el gas que reclamamos por años, la zona aduanera que se está implementando; ahora ya nos cumplió con la no retención a la exportación de muchos productos misioneros. Todas esas garantías que nos está dando son pautas de que ese federalismo se va a cumplir, de que Misiones va a ser privilegiada con Sergio Massa.

¿Cómo observa la discusión que plantean desde la oposición a nivel nacional?

Nunca hago contrapolítica, no me gusta hablar mal de los demás. Pero yo veo que un candidato de otro espacio dice, ‘hablar de unitarios y federales, o sea, de federalismo, atrasa 150 años’, eso es un mensaje para nosotros horrible. Otra candidata dice ‘las provincias solamente gastan y gastan y no producen’, y decir eso es ofensivo, y después los extremos, que repito, de meter fuerza, de meter caña, y son cosas que la sociedad creo que lo va a pensar de forma madura, como lo hace siempre, y va a votar a un esquema federal, que respete a las provincias, darle la oportunidad y los resortes a un valiente como Sergio Massa.

Federalismo es una palabra puede sonar a cosas viejas, arcaicas, de historia, una palabra ya tan usada, que está como desteñida, pero el federalismo es atender las necesidades de los pueblos, de las provincias, y una visión contraria a la que viene llevando la República con varios signos políticos. Del famoso centralismo porteño, que no es una discusión mala, no es una grieta, es algo irresuelto, uno ve el centralismo, el país central que, por ejemplo, habla de economía, nosotros somos economías regionales, o sea, no somos parte de la economía, somos una especie de subeconomías, entonces esa cosa a mí me cansa, me enoja.

Decir ‘los ministros bajan a Misiones, se bajó un plan’. Perdón. Nosotros no vivimos en un sótano. Los ministros de la Nación vienen a Misiones, no bajan a Misiones.

¿Cómo está la economía en Misiones en este momento?

Son las pequeñas cositas que nos hacen levantar la autoestima, es que Misiones en todos estos últimos años ha crecido por encima de la media nacional, con todas las deudas que tenemos, de dificultades sociales, pero hemos avanzado un montonazo; digamos que el que no lo quiera ver, bueno, no lo va a ver. Pero, por supuesto, hay cosas que faltan, y en eso estamos trabajando, y por eso propongo este esquema político, social, cultural, y de trayecto para el 13 de agosto.

Mientras no hagamos las provincias un esfuerzo descomunal en enancarnos en nuestra propia historia, en nuestro propio desarrollo, en nuestra agenda, en nuestra dirigencia me refiero a todos los aspectos, religioso, social, comercial, político, lo que vos quieras, intelectual. Mientras no hagamos eso, con furia, que es lo que estamos intentando hacer y que se acude con bastante éxito, la patria va a tener un destino angustioso. A la Nación la salvan las provincias.