Territorio Fun

domingo 30 de julio de 2023 | 1:00hs.

LAS MÁS PEDIDAS

1 Rauw Alejandro:

Bzrp Music Sessions,

Vol. 56 - Bizarrap;

Rauw Alejandro

2 Las babys Aitana

3 Los del espacio-

Big One;Duki;Emilia;

FMK;LIT killah;Maria

Becerra; Rusherking;

Tiago PZK

4 Me enteré- Tiago

PZK;Tini

5 Mientras me curo del

cora- Karol G

6 Un x100to - Bad Bnny;

Grupo Frontera

7 Vagabundo - Manuel

Turizo; Sebastián Yatra;

Beéle

8 No se ve- Emilia;

Ludmilla;Zecca

9 Perfecta - FMK;

María Becerra; Miranda

10 Dance the Night -

Dua Lipa



Al ritmo de la música latina con Chayanne ⁣

Sus videos son divertidos, sensuales y son tendencia en tik tok, Chayanne es el artista tiktoker del momento.

Se unió en abril del 2022 a la plataforma, y así como en todos los aspectos de su vida artística, logró cautivar a un gran público en la plataforma de videos.

El intérprete de temas como “Un Siglo sin ti” y ‘Y ahora tú’ logró instalarse en la plataforma desde el primer vídeo, el cual en pocos minutos llegó a un millón de reproducciones. Sus fans están emocionados y Chayanne sabe aprovecharlo, por eso sube contenido diario y se dedica a mostrar sus sensuales movimientos de cadera.

El artista ya cuenta con 4.6 millones de seguidores en su cuenta de Tik Tok y sus trends son tendencia todas las semanas gracias a sus pegadizos temas y movimientos.



Lara Croft llegará a Call of Duty en inesperada colaboración con Tomb Raider

Activision sorprendió a propios y extraños al revelar que Call of Duty tendrá varias colaboraciones musicales inusuales para la Temporada 05, pero esa no fue la única sorpresa, dado que también confirmó que recibirá a una de las mejores y más reconocidas arqueólogas y buscadoras de tesoros de la historia de los videojuegos, Lara Croft, de la franquicia Tomb Raider.

Activision anticipó que el paquete debería estar disponible en algún punto de la mitad de temporada. Tomando en cuenta que las temporadas suelen durar 2 meses, Lara Croft debería llegar a Call of Duty a inicios de septiembre.

Aldana Marín, Janela Skraba y Karina Langer.

Verónica Melgarejo y Mateo Silva.

Gustavo Visser y Nancy Benítez junto a Darla y Santino Benítez.

Sofía Lesser, Delfina Perichon, Sharon Kubski y Macarena del Longo.