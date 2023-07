Mariano Godoy desplegó su magia para emocionar

sábado 29 de julio de 2023 | 6:00hs.

Si transmitir lo que sentimos con palabras es difícil, la música a veces viene a darnos una mano, aunque no siempre toca el acorde adecuado. Así lo entiende Mariano Godoy, que volvió a Misiones por una mini gira que arrancó descollando el jueves por la noche en el Vicente Cidade.

En la previa al vibrante show, reflexionó sobre la responsabilidad de comprometerse con las obras, que tengan corazón como para despertar el sentimiento.

‘‘La verdad que cuando uno escribe se siente, a veces, como traicionando eso que sintió. Cuando uno escribe acerca del amor, nunca es igual a lo que pasó por más que metas la mejor metáfora. Entonces buscás y buscás y pasa un año, hacés un acorde y le das vueltas a eso tratando de que sea lo más puro y lo más parecido a lo que sentiste’’, comenzó indagando.

‘‘Y después lo ponés en un sistema, que puede ser trap, rock, pero lo que queda para mí son esos intentos de emoción que uno lo siente cuando escuchás una música que, más allá del estilo, te emociona’’, agregó al coincidir que si una canción trasciende y querés escucharla mil veces es porque te toca alguna fibra, porque dice lo que querés decir, sin importar que sea bossa, metal o cumbia.

En ese universo se maneja Godoy y se percibe interpelado por distintas vibraciones musicales.

‘‘Lo que me gustaría es como encontrar esa libertad (de moverse independiente de los estilos) pero con ese sustento de fondo’’, alegó.

“A veces siento que nos distraemos poniéndole la batería de tal cosa, la inteligencia artificial de tal otra y tal ritmo y cuando vas escarbando el contenido, no te emociona, es una cosa muy intelectual que decís: ‘¡ah qué interesante!’ y para algo interesante, no sé si la música es lo mejor. Por ahí, la ciencia, la tecnología...’’, entendió. Con esa vibra sensible, el músico desplegó un concierto íntimo, cercano, plagado de emociones. Empatía, filosofía, risas y hasta aromas fueron parte de la experiencia sensorial de más de una hora.

Para calentar corazones, El día que me quieras, El tesoro fueron algunos de los temas que sonaron en dos bandoneones invitados. Luego llegó Godoy con su parafernalia de bandoneón, bandólica (el instrumento que inventó en la pandemia y le permite añadir un mundo de sonidos en escena) y guitarra.

Se presentó como una especie de tanguero 2.0, con instrumentos tradicionales y digitales, sombrero, campera multicolor y un porte teatral que completó la escena. Cuando nos reencontremos y Plegaria para un niño dormido fueron las canciones del comienzo que también marcaron ese estilo un tanto spinetteano y más rockero.

Acuarela, Guitarra azul y Árbol de limón se sucedieron despertando diferentes reacciones, en especial cuando, sin dejar de cantar y en pleno modo loop, el músico bajó a la sala a esparcir perfume de limón entre los espectadores.

‘‘Así como Silvio Rodríguez hizo una canción con todo el peso de la revolución, yo hice una canción sobre el tic del ojo que se llama El ojo donde tengo un tic’’, alegó irónico, al introducir su hit que hace partícipe al público y que a pesar de parecer una broma, llama la atención sobre el juicio humano. Con notas ácidas, el joven se dirime entre la cotidianeidad (donde su carnicero le dice que sus temas no tienen éxito porque no son de Cerati), delirios de extraterrestres y una poesía pensativa, que detrás del aparente humor tiene un fuerte mensaje socio político.

Para cerrar la noche con ovaciones y la energía súper arriba, Yaiza Montes acompañó en voz una nueva versión de Cuando nos reencontremos a modo de broche de un compartir mutuo que sin dudas tendrá nuevas temporadas.