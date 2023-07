Murió Randy Meisner, líder de la banda de rock The Eagles

sábado 29 de julio de 2023 | 6:00hs.

El bajista y cantante Randy Meisner, cofundador de la legendaria banda The Eagles, murió a los 77 años, anunció la banda en su sitio web oficial.

“The Eagles se entristece al anunciar que el miembro fundador, bajista y vocalista, Randy Meisner, falleció en Los Ángeles a los 77 años, debido a complicaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc)”, indicó el comunicado.

Y agregaron: “Randy fue una parte integral de los Eagles e instrumental en el éxito inicial de la banda. Su rango vocal era asombroso, como es evidente en su balada característica, ‘Take It to the Limit’”.

El bajista, padre de tres hijos, había sufrido numerosas aflicciones en los últimos años y una tragedia personal en 2016 cuando su esposa, Lana Rae Meisner, se disparó accidentalmente y murió.

Él, por su parte, fue diagnosticado con trastorno bipolar y tenía problemas con el alcohol.