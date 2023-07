María Becerra anunció su compromiso con J Rei

sábado 29 de julio de 2023 | 6:00hs.

En medio de un gran presente profesional, María Becerra compartió una noticia que sorprendió a sus seguidores. Tras una gira por España para promocionar su más reciente sencillo: Te cura, junto al lanzamiento del videoclip de la canción: Corazón vacío, la Nena de Argentina se tomó unas vacaciones junto a su novio, el cantante J Rei, en las playas de Santorini, en la isla de Grecia.

Desde allí, mostraron su presente juntos, mientras disfrutan del relax y de las actividades placenteras de los días de descanso en el verano europeo. Con una foto de sus manos entrelazadas luciendo unas alianzas de oro blanco y con corazones rosas, la ex youtuber aseguró: “Me dijo que sí. Comprometidos. ¡Te amo tanto! Me estalla el corazón de felicidad... no paro de llorar, dios”. Sus palabras, repletas de emojis de corazones y caritas felices estuvieron acompañadas por el tema Solo para ti, de Camila.