Territorio Fun

sábado 29 de julio de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 Rauw Alejandro:

Bzrp Music Sessions,

Vol. 56 - Bizarrap;

Rauw Alejandro

2 Las babys Aitana

3 Los del espacio- Big

One;Duki;Emilia;

FMK;LIT killah;Maria

Becerra;

Rusherking;Tiago PZK

4 Me enteré- Tiago

ZK;Tini

5 Mientras me curo del

cora- Karol G

6 Un x100to - Bad Bnny;

Grupo Frontera

7 Vagabundo - Manuel

Turizo; Sebastián Yatra;

Beéle

8 No se ve- Emilia;

Ludmilla;Zecca

9 Perfecta - FMK; María

Becerra; Miranda

10 Dance the Night - Dua Lipa





El ritual del asadito, una tradición que sorprende

Al momento de diseñar una casa, uno de los requisitos casi fundamentales es que cuente con un área destinada a los asaditos, por lo menos acá, en Argentina. Así lo comentó una usuaria de Tik Tok estadounidense que está haciendo un intercambio en un hogar argentino. El video se viralizó rápidamente ya que en el mismo la joven se muestra muy sorprendida del hecho de que en Argentina el famoso “quincho” sea casi esencial. En el contenido, la usuaria llamada “katie.en.argentina” enumera las cosas que le sorprende de nuestro país, en este caso enumeró en primer lugar el quincho, ya que le costó asimilar que en todas las casas argentinas que visitó haya un quincho y una parrilla. Para los americanos el asado es una comida poco habitual, pero más allá de eso, la tiktoker cuenta su sorpresa ante la frecuencia y la tradición que se genera en torno a los asados en Argentina.



Arnold Schwarzenegger pronto llega a Fortnite como el icónico Terminator

Fortnite continúa sorprendiendo con sus colaboraciones de diferentes franquicias. Según publicó el medio especializado en videojuegos, Level Up, la desarrolladora Epic Games tiene interesantes planes para agosto y entre ellos está el debut de una de las celebridades y actores de acción más icónicos de la historia, Arnold Schwarzenegger interpretando a Terminator.

Fortnite ya ha hecho colaboración con Terminator, pero no hizo posible ver a Arnold Schwarzenegger, sino que sólo fue posible ver al esqueleto robótico, precisamente el modelo Cyberdyne Systems Model 101, conocido como T-800.

Jimena Acosta, Catalina Cabrera y Nidia Vargas.

Juani Gallandat y Leah Mcleary.

Lara Valentina Palacios, Pilar Noguera y Daniela Martínez.

Cornelio, Daiana y Leandro Agüero.