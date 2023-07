Hepatitis C: testeos gratuitos en la vía pública

viernes 28 de julio de 2023 | 6:04hs.

En el marco del Día Mundial de las Hepatitis Virales, que se conmemora hoy, habrá actividades de concientización y detección a nivel nacional. La Sociedad Argentina de Hepatología (Sahe) lanzó una campaña de detección de hepatitis C que incluye testeos gratuitos -sin turno previo- en 68 puntos de testeo de 18 provincias del país.

Misiones es una de las que participa de esta iniciativa. Se suman: Buenos Aires, Caba, Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

Los testeos rápidos y vacunación contra la hepatitis C en la plaza 9 de Julio de Posadas, de 8 a 12. El operativo estará a cargo del Programa Provincial de VIH, ITS y Hepatitis Virales y del área de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública. Las hepatitis virales son causadas más frecuentemente por los virus de hepatitis A, B y C.

“La hepatitis C es una enfermedad que la mayoría de las veces no da síntomas, por eso es tan importante realizarse el test por lo menos una vez en la vida. Campañas como la que estamos lanzando a nivel nacional son oportunidades inmejorables para hacerlo. Si el testeo -que es rápido e indoloro- da negativo, la persona sigue con su vida. Si, en cambio, da positivo y luego se confirma el diagnóstico, los profesionales de la salud la acompañaremos para que pueda curarse y evitar complicaciones potencialmente severas a futuro”, sostuvo Sebastián Ferretti, presidente de la Sahe.

El 50% de las personas con hepatitis crónica desconoce su diagnóstico. El test para las hepatitis A, B y C permite iniciar un tratamiento oportuno y evitar la transmisión. Las hepatitis A y B son prevenibles con vacunas. Los tratamientos para la hepatitis B crónica y para curar la hepatitis C, son seguros y altamente efectivos.

La hepatitis B se diagnostica través de un análisis de sangre específico, que se recomienda a todas las personas sexualmente activas, resulta importante realizarlo al menos una vez en la vida.

Se transmite principalmente por contacto directo con fluidos corporales como semen, secreciones vaginales o sangre, infectados con el virus de hepatitis B.

Son vías de transmisión frecuente: las relaciones sexuales sin preservativo, compartir agujas, jeringas, canutos o elementos cortopunzantes con personas infectadas, hacerse un tatuaje o piercing con material no descartable o debidamente esterilizado.

No se transmite por saliva, sudor, lágrimas ni por leche materna.