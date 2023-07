Cónclave por la Estudiantina, hoy en el Concejo

viernes 28 de julio de 2023 | 6:05hs.

Hoy a las 11 de la mañana en la sede del Concejo Deliberante de Posadas habrá una reunión extraordinaria de la Comisión de Cultura para tratar el tema de la Estudiantina 2023.

El concejal Rodrigo De Arrechea, presidente de la Comisión de Cultura, Educación y Deporte del deliberativo fue quien convocó a este encuentro citando a todas las partes involucradas en la organización de la fiesta estudiantil.

“La finalidad de la reunión es crear las comisiones Organizadora y Asesora de la Estudiantina, tal como estipula el artículo 2 de la Ordenanza III-N°135”, dijo el funcionario en diálogo con El Territorio.

La Comisión Organizadora de la Estudiantina debe integrarse por la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (Apes) y representantes del Departamento Ejecutivo Municipal.

En tanto, la Comisión Asesora de la Estudiantina, que ejerce funciones de asistencia y formulación de propuestas para el desarrollo del evento debe constituirse con representantes del Consejo General de Educación, fuerzas de seguridad provincial, Comisión de Cultura del Concejo Deliberante y Apes.

“La reunión la convocamos porque el lunes vinieron hasta el Concejo representantes de Apes y los profesores asesores y plantearon que no están siendo escuchados por la Municipalidad”, explicó.

Incertidumbre entre los chicos

“Ante la propuesta que estudiaría el Ejecutivo de un posible cambio de lugar del desfile a la zona del Parque de la Cascada, los estudiantes y los profesores no están de acuerdo. Ellos argumentaron que el sonido molestaría a las personas internadas en el Parque de la Salud, que está cerca, y que por ese mismo motivo no les dejan ensayar allí pero que ahora existe la posibilidad de llevar la Estudiantina a ese lugar y eso les preocupa y no están teniendo respuestas, tienen mucha incertidumbre”, evidenció.

Por solicitud de los estudiantes y docentes es que se llamó a esta reunión y se cursó la invitación a todas las partes, “la idea es poder constituir estas comisiones para poder consensuar los temas que hacen a esta fiesta máxima de los estudiantes y poder tomar decisiones en base a las voces de todas las partes”, sostuvo.

Asimismo, resaltó que por normativa el lugar de los desfiles de la Estudiantina es el cuarto tramo de la avenida Costanera, “si se quiere cambiar de lugar habría que modificar la ordenanza, porque está previsto por ordenanza que el espacio es el cuarto tramo; y a la reunión también citamos a las fuerzas de seguridad y a los bomberos, porque también se planteó que hay cuestiones técnicas, de logística que tienen alguna complejidad en el sector del Parque de la Cascada”.

Por último, el edil precisó que, “la reunión es para poder escuchar todas las posturas y argumentos y avanzar en precisiones para que los chicos tengan su fiesta plenamente, en el encuentro que tuvimos el lunes con Apes y los docentes nos contaban que estaban pendientes varias respuestas de parte de la Municipalidad”.