Tronío punk en clave electro-rebelde

Rock y sintetizadores parece ser una dicotomía que continúa en debate entre fusión ideal o marginal, incluso hoy denostada a veces por referentes como Keith Richards.

Pero en ese vaivén rebelde, de punk electrónico, Richter se eleva con calidad, vigencia y estilo contra todo purista.

La banda que comenzó a mezclar estas influencias electrónicas de los 80 con el punk rock llega por primera vez a Misiones, saldando una deuda pendiente. Con un sonido original, Richter alega nutrirse de la paradoja haciendo canciones para bailar sin dejar de ser profundamente reflexivos y contestatarios.

En un despliegue que se augura cercano, amigable y único, compartirán escena -en la acogedora Casa Matriz- con los también vanguardistas Jugo de Tigre, que vienen de estrenar álbum hace unos días.

Entendiendo que es difícil para las bandas diferentes, con temas propios imponerse en un mercado conservador, de covers o clásicos tradicionales, Gustavo Scheller celebró que ‘‘haya propuestas así de innovadoras como Jugo de Tigre’’.

En distendida charla telefónica, el bajista y voz de Richter reflexionó sobre los cambios sociales que vivió la banda oriunda de Once en estos más de 20 años de trayectoria. Explicó que la premisa siempre fue tener una impronta fuerte, estilo punk en las presentaciones en vivo y también hablar del contexto sociocultural que lo rodea.

En los comienzos desentonaban con lo electrónico en medio del auge del rock barrial de la gran urbe. Sin embargo el suburbio y el reclamo social era un común denominador de sus letras.

‘‘La idea es que sea una música que por ahí tiene un rango bailable, un rango divertido que está bueno y que de repente haya un contrapeso con las letras. La letra por momentos es ácida y hasta a veces tengo la sensación -cuando estoy arriba del escenario- que me miran como diciendo: ‘okay, me estás cagando el fin de semana’”, planteó Scheller. Además, reconoció que como segunda o tercera camada de rock electrónico argentino no se llevaron los peores ‘tomatazos’ y a su vez hoy tampoco tienen que lidiar con la etiqueta de ‘si son tecno, no pueden tener letras políticas’.

En esa línea, el vocalista profundizó que más allá de las nuevas generaciones, también los festivales influyeron en la apertura mental.

‘‘Yo creo que sumó mucho el tema de los festivales que a veces son como una ensalada de frutas, te toca la Mona Jiménez y Blur en la misma fecha y entonces o tenés la cabeza abierta o no sé, te vas a fumar afuera. Nos ha pasado también de tocar en mezcla de festivales, con bandas más clásicas como Almafuerte y siempre la verdad que hubo una muy buena predisposición del público’’, detalló.

Habiendo recorrido numerosas ciudades de Argentina y Latinoamérica, hoy quieren finalmente volver al ruedo tras los años de parate pandémico. Y ahora, con la gira presentación de Avenida Olimpo, llegan finalmente a Misiones, como una de las nuevas sedes a conquistar.

Con ese espíritu suburbano que los caracteriza, Avenida Olimpo -que fue nominado a Mejor Álbum Electrónico en los Premios Gardel- se inspira en la contradicción de la avenida homónima en Lomas de Zamora con el Monte de Olimpo, de los dioses griegos.

“En la Avenida Olimpo se hace una feria difícil de explicar, porque venden de todo: desde autopartes hasta desechos de materiales de construcción... y todo mezclado, muy para la supervivencia, que nada tiene que ver con el Palermo cool, tan alejado de la realidad’’, plasmó Scheller sobre la inspiración que se graficó en canciones como Contaminación Electromagnética, Low Cost, Pobres contra pobres, entre otras.

La nueva rebeldía contra el rock

Buscando nueva paleta sonora para su potencia punk y en medio de la crisis del 2001, desempleados, en un barrio ‘desangelado’, los Richter se encontraron con sintetizadores como novedad en las ferias improvisadas que remataban todo para sobrevivir.

Esa inclusión marcó la diferencia y hoy, tal como postula Scheller, los acerca a las nuevas generaciones y perfiles.

“Nos une un poco que nosotros fuimos de los primeros en aceptar el rap también y cosas que para los rockeros viejos eran como el demonio’’, señaló el músico al añadir como impronta la marcada influencia de la música negra de los 70, 80 ‘‘que para muchos rockeros era de descarte’’.

Al reflexionar sobre la nueva ola musical del trap y el eterno debate de cómo el rock parece haberse entibiado y perdido rebeldía, Scheller citó un revolucionario tema de Los Prisioneros: Nunca quedas mal con nadie. ‘‘Esa es la premisa de los últimos años del rock: ‘no digamos mucho, no hagamos mucho’ y el rock se está volviendo lo suficientemente conservador como para aceptar eso, cuando en realidad el rock era la vanguardia’’, comenzó afirmando. ‘‘Es verdad que la rebeldía y el concepto de rock cambió completamente, pero bueno por lo menos hay que buscar que siga teniendo la rebeldía del cambio, la rebeldía de aceptar algo diferente. Entonces por eso está buena esta movida de los traperos, porque viene un poco a tocarle el culo al rock. Me parece que el rock estaba en un lugar de ‘vaca sagrada’ y está bueno que algo, de vez en cuando, le mueva los cimientos. Sino se establece, se queda ahí y termina siendo una cosa de viejos que no sé si tiene mucho sentido” concluyó.

Así, con la experiencia sabrosa de lo añejo pero la mirada siempre moderna e inclusive futurista, Richter llega para plantar la bandera del post punk en fecundo suelo rojo y nutrirse por qué no, de esta siempre rica y singular Tierra Colorada.



Para agendar

De dioses y cirujas

Avenida Olimpo es el nuevo disco de Richter disponible en plataformas (como Spotify a través de este link) que estuvo nominado a los premios Gardel. Comenzó a gestarse prepandemia y se grabó en medio de paranoia y restricciones.

Se presentan el 4 de agosto en Casa Matriz (General Paz 2455, Posadas ) y el sábado 5 en Cebú (Ucrania 8355, Apóstoles).